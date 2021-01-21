【校園天地】九龍三育中學「疫」流而上的青年學生

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-01-21 13:26

過去一年，疫情反覆，連日常生活中所謂的「常態」也變成世紀奢侈品。對莘莘學子而言，無論學習模式及心情狀態都受到極大的影響。新一屆的文憑試又開始逼近了，中六同學大為緊張。

「很多同學與我一樣，會迷失方向，會有無力感。但我們需要認清的是，通向成功的路上挫折是少不了的，我們唯有戰勝困難，在各種不利情況下堅持不懈地學習，才能突圍而出。」現正就讀香港浸會大學二年級的劉艷群眼神堅定的說。

獲得Dean'sList令劉艷群喜上眉梢。(九龍三育中學圖片)

2019年，完成文憑試後她獲大學取錄入讀理學院，甫入學不久，先有社會事件，後又因疫情而停課，對於大學「新鮮人」而言，算是一波又一波的衝擊，一時間無限的困惑。幸好，她很快便想通了，知道不能放任自己困在迷宮中，明白如何在新模式中找到適合自己的學習方法才是重中之重。經歷了不一樣的一個學年，努力得到回報，她因成績理想而獲大學頒發「學院成績優異」(Dean’s List)。雖然算不上甚麼輝煌成就，但對她來說，卻是在紛亂生活中的一口鎮靜劑，讓她更堅定的相信，做好自己的本份，勇往直前永遠是對的。在她寫給母校師弟妹的鼓勵信中說:「正在為文憑試而奮鬥的學弟學妹們，也許你們偶爾會覺得疲憊，但別忘了以知識充實自己的滿足感，以及收到成果後的成就感，這些都是為自己打氣的力量。面對光明，陰影就在我們身後！」

同樣來自九龍三育中學，劉同學的兩名學弟─余嘉豪(科大一年級)及蔡永杰(中大一年級)，也有這份排除萬難、面對光明的勇氣和韌力。幾年前他們由內地移居香港，都是來自基層家庭，面對文化差異及陌生的課程，他們堅持勤奮刻苦，希望能考入大學。他們刻意參與一些跟英語有關的活動，希望能裝備自己能在最艱難的DSE英文科中過關。

中六那一年，他們正值拚命備戰公開試，社會事年及一場突而其來的新冠肺炎疫症，令日常的上課日子、模擬考試等通通被打亂。當時疫情日益嚴峻，加上公開考試的安排上仍有極多未知之數，全港中六考生當刻面對前所未有的壓力，終日惶惶。幸好，在師長及同學互相支持下，他們很快便穩住陣腳，堅持信念，積極備戰。最終在公開考試中獲取理想成績，如願入讀心儀學系。

兩位大男孩看似平凡的經歷，展現了年輕人不凡的堅毅鬥志。本年11月，他們在新城電台舉辦的「疫轉100」嘉許禮中，跟多位社會名人及工商界人士一同得嘉許獎，以表揚他們在疫情中正面積極的生活態度，他們經歷更被製作成短片上載在網絡*，以鼓勵其他DSE考生。

*《疫轉100》排除萬難 勇往直前 九龍三育中學畢業生 余嘉豪&蔡永杰

（內容由九龍三育中學提供）

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