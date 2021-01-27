【校園天地】陳呂重德紀念學校線上面授互相扣連　教學靈活多樣

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-01-27 18:27

第四波疫情持續，本學年的教學方式在網課與面授課中交替進行。這種混合式教學，為師生帶來了考驗。香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校梁俊傑校長與老師把收集回來的網課學習數據作分析和總結後，認為應結合兩者的優點，調整課程安排，為同學的學習目標重新定位，激勵同學持續主動學習。

「網上學習三部曲」始創於本校。過去一年，成功為同學制定線上學習時間表，從錄影「主題式」教學影片，為同學建構知識，繼而參與實時百人聯課至互動小組教室，深化所學，達至線下延伸學習，主動求知，在這三方面均取得成效。這學期，同學在線上學習已有豐富的經驗，網課變成了同學學習的主幹，而面授課堂為協助課堂的工具。

同學需在限時內完成默書。(陳呂重德紀念學校圖片)

為進一步保持同學學習的動力，老師發給同學新挑戰，以多元的形式考核同學，定時進行線上中、英文默書及主科進展性評估。老師為全班同學準備及分發試題，在默書和評估當天，全班同學同時上線進行，把試場移師到家中，由老師讀出題目，同學在老師監察下，限時完成，並把答案上傳至網上教室，由老師批改後給予回饋。過程中別具挑戰，不但需要家校合作，還考驗同學的高度自律。

我們亦趁着這段時間，改善教室的教學設施，其中一項為安裝納米智能黑板，使成為多媒體教學教室，把電腦功能和傳統黑板書寫的功能合二為一，在課堂上結合多媒體教學，給予機會同學展示在網課中累積的電腦技術，增加師生互動性及學習的趣味，突破一般課堂的chalk and talk。

梁俊傑校長表示，在還未恢復面授課期間，我們將繼續設計更多元的線上學習方式，令同學的學習持續、有效。我們亦不斷優化校園設施，期待同學回校上課時能享有高科技和舒適的學習環境。

（內容由陳呂重德紀念學校提供）

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