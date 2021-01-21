【校園天地】天主教鳴遠中學疫情下的堅持學與教 師生迎難而上

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-01-21 14:34

化危為機 師生共迎新挑戰

(天主教鳴遠中學圖片)

一埸新冠病毒風暴改變了教學生態，師生面對新常態：網上實時教學、在家工作、在家上課。停課初期，學校面對著師生電子設備不足，幸而推行多年的BYOD政策，協助解決了部份學生的硬體設備的困難。學校撥款增購設備，善用NGO 捐贈的資源，使每位同學有足够的設備能在家進行實時網課。校內資訊科技教育組為老師及學生提供密集式的培訓，在師生的積極配合下，引入不同的學習管理系統(LMS)、互動教學軟件，如科學科的PHET，以補學生不能在家進行科學實驗之不足。並善用Zoom 與Mircosoft Teams結合，為學生提供實時網課及錄影課程，佈置網上作業、在網上進行回饋與即時支援，以及為促進學習進行網上評估。學校政策著眼於藉此機會培養學生利用電子學習資源進行自主學習，評估自己的學習成效，協助學生學會學習以面對未來的挑戰。

停課不停學 網上STEM課程

學校辦學精神是「全犧牲、真愛人、常喜樂」，過往一直致力於為社區的弱勢社群提供支援，以教導學生取諸社會，用諸社會，回饋感恩。在疫情期間的社交距離措施限制下，學校決定推行網上STEM課程，為讓社區中因疫情被困家中的小朋友善用時間，提供互動課程。

學校設計了一個STEM網上課程，課程分兩部分，一是網上模擬實驗，學員可以親自接駁裝置及量度讀數，利用模擬實驗讓學員互動地學習電流運作及折射原理；二是閃亮編程，透過編寫程式，以微型電腦板控制電子元件，實現自動化及遠程控制，體驗物聯網技術的雛形。學員經歷約一年的網上學習，在參與本校網上課程，操作已很純熟，本課程藉此提高學員的高階思維及注入學習樂趣。

放眼未來 創意教學展潛能

新冠疫情下，無論工作模式、學習模式都展示出科技創意無限潛力。學校得優質教育基金資助，建立浸入式仿真學習環境(VR Cave)，結合線上與線下、虛擬與現實，令學生從與仿真環境互動體驗中，掌握各樣抽象的理論，從而打破傳統教學模式的限制，提升學習興趣，成就卓越的教學成效。

疫情來襲 不忘主愛

(天主教鳴遠中學圖片)

第四波疫情蔓延，使學校暫停面授課堂。但校方仍藉聖誕來臨之際，舉行網上視訊祈禱和聯歡會，既為各位同學打氣，發放正能量，共同祈禱祝願疫情在2021年有所消退，各地民眾可以重回正常生活。

（內容由天主教鳴遠中學提供）

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