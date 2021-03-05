確診大廈食肆｜增11餐廳　居愉景新城患者光顧荃灣大家樂大家姐

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-06 00:00

新冠肺炎疫情持續，今日（5日）單日新增11宗確診個案，當中8宗為本地個案，感染源頭不明佔4宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有兩宗個案居於新蒲崗金橋大廈，同座近日累計6宗確診。 另外，新增11間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，主要來自居於愉景新城的勞工處47歲男文員，其中在發病當日及之後去過荃灣及深水埗多間茶餐廳，都是他住所及工作地點長沙灣政府合署附近，包括荃豐中心大家姐、愉景新城大家樂及潮食會。

勞工處兩員工染疫 為愉景新城同住家人

四宗源頭不明個案，包括#11061為勞工處47歲男文員，3月1日出現發燒，居於荃灣愉景新城第1座。其同住家人亦是勞工處員工，今日亦初步確診，二人工作的辦公室同位於長沙灣政府合署10樓。

#11063為18歲男學生，2月22日出現頭痛和發燒，住秀茂坪曉麗苑曉暉閣。#11064為48歲男文員，3月1日出現發燒，住西營盤居仁閣。#11065為37歲兼職外籍女家務助理，2月28日起頭痛，住油麻地彌敦道375-381號金勳大廈。

▼金橋大廈2月23日強制圍封檢測▼

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新蒲崗金橋大廈再增2宗累計6宗

另外，新蒲崗金橋大廈再增兩宗新個案，#11057、#11058分別為3歲男童及60歲女，均無病徵，屬有關連個案。金橋大廈近日累計已6宗確診。

勞工處職員發病後光顧5餐廳

患者到訪餐廳足跡新增11間，主要來自勞工處47歲男文員，他在潛伏期內到過15個地方，當中有10間餐廳，包括於2月27日到8咪半的叁茶陸飯、TCL工業中心的冠荃；2月28日到8咪半的金鳳大餐廳、新城市廣場1期的翠園、禾輋廣場的元氣壽司。

他在發病日即3月1日，曾到愉景新城的潮食會、深水埗福隆大廈的老地方茶餐廳；3月2日到荃豐中心的大家姐；最後於3月3日到福華街159號潤發飯店及愉景新城大家樂。他除了工作的長沙灣政府合署，也去過荃灣公共圖書館。康文署今日公布，一名初步確診病人曾到訪荃灣公共圖書館，該館今日暫停開放一天以進行徹底清潔和消毒。

另外，個案#11063、18歲男學生，於潛伏期內到過灣仔海殿大廈的博多拉麵別天神。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼