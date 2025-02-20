北角5死車禍次輪檢控永久擱置　目擊者對律政司失誤感不可思議

一架保母車2018年停泊在北角長康街，溜後衝落斜坡直插熙和街，造成5死2傷，涉事司機初時只被控沒有拉手掣，罰款2,000元；律政司2022年再檢控涉事司機危險駕駛等罪名，惟法庭認為違反免受雙重損害原則，昨日（19日）下令永久擱置案件。



有目擊事發過程的北角街坊今日（20日）憶述時，對事件仍歷歷在目，「有人捲入車底，場面好混亂，有人大嗌……好觸目驚心」她又認為事件造成死傷，但涉事司機最後僅需罰款2，000元，形容「有啲不可思議」。



2018年北角保母車車禍釀5死2傷。(資料圖片/陳蕾蕾攝)

目擊街坊：當日觸目驚心 應該一開始告嚴重罪行

有不願具名的目擊街坊今日說，對事件仍歷歷在目。她表示事發當時約為中午，附近有較多行人，「跟住架車突然衝落嚟，有人捲入車底，場面好混亂，有人大嗌……好多都係長者，好觸目驚心。」

對於控方初時以沒拉手掣控告司機，她認為控告較輕，「應該一開始告嚴重啲……依家關乎人命只係告（罰）2000元，有啲不可思議。」不過她亦補充，涉事司機非有意造成意外，指「意外冇人想嘅」。

洗衣店店主：個司機都唔想有意外嘅

熙和街天澄洗衣店店主、意外目擊者陳小姐說，當日有人被捲入車底，場面混亂。問及控方的控告是否合理，她則認為「咁個司機都唔想有意外嘅」。她又指，當時司機亦有以身擋車，導致入院，「佢都好慘。」

同樣目擊事發經過的北角街坊陳小姐指，事件對她造成陰影，每次經過長康街路口時都會格外留意車輛。