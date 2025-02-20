北角保姆車案永久擱置　湯家驊稱控方應想到更重控罪　翻案機會小

2018年北角保姆車溜下斜路造成五死多人受傷意外，法庭昨（19日）指控方混淆「一罪兩審」與「免受雙重損害」原則引錯案例，下令永久擱置案件。資深大律師湯家驊認為，混亂兩項原則對法庭判決影響較微，因兩原則涵蓋內容差不多，「免受雙重損害」亦是「一罪兩審」背後精神，事件基本事實是司機無拉手掣引起，該點無爭議。

湯家驊認為，該案件造成死傷，控方當初理應想到須檢控更嚴重罪行，目前若要「翻案」須證明今次法官判決出錯、即檢控沒有違反「免受雙重損害」原則，但以目前情況分析，成功機會較微，而傷者及死者家屬則可循民事向司機索償。



北角車禍釀成多人死傷。(資料圖片/陳蕾蕾攝)

北角熙和街2018年保姆車溜後釀成5死2傷，涉事司機初時被票控無拉手掣，他認罪判罰款2,000元。控方4年後突叫停死因研訊，再檢控涉事司機危駕致死等罪名。辯方認為屬「一案兩審」，並以「免受雙重損害」為原則作爭議，指控方是基於相同事實再作檢控，認為程序不公，早前在區域法院申請永久終止聆訊，法官昨認為控方確是根據相同或大致相同事實再作檢控，有違「免受雙重損害」原則，行使酌情權，下令永久擱置案件。

判辭指出，「一罪兩審」是指兩次檢控的控罪元素相同，或二次檢控中涵蓋首次檢控控罪元素，適用範圍極狹窄；至於「免受雙重損害」則指控方二次檢控時，是基於與首次檢控「相同或大致相同」事實，控方無法提出特殊情况支持第二次檢控。

資深大律師湯家驊認為，混亂兩項原則對法庭判決影響較細，認為兩項原則涵蓋意義差不多。（資料圖片）

資深大律師湯家驊認為，混亂兩項原則對法庭判決影響較細，兩項原則涵蓋意義差不多，「免受雙重損害」亦是「一罪兩審」背後精神之一，一般大眾較清晰「一罪兩審」意義，但認為就本案中不太需要爭辨用何原則，因案件基本事實無可爭論，即司機離開保姆車後無拉手掣造成5死2傷。

湯家驊認為控方最初無考慮或違反「免受雙重損害」原則可能性

他指出，基於事實無拉手掣罰2,000元是可以接受，但案件最終造成5死2傷，就絕不足夠，認為控方當時無考慮清楚「免受雙重損害」及「一罪兩審」的可能性，「如果有考慮，就唔應該咁輕易即時提出控罪較低嘅傳票檢控」，應給多少少時間考慮，明確決定首先提出嚴重檢控。

校巴衝下時有人被捲車底，需要由消防員救出。(資料圖片)

湯家驊強調，控方應理解到有幾高可能性提出嚴重檢控，若有考慮這一點，並關注到「免受雙重損害」及「一罪兩審」等原則，便不會倉猝地控告較輕罪行、即票控沒有拉妥手掣。

傷者及死者家屬仍可循民事索償

刑事方面下一程序可以是什麼？湯家驊認為就刑事追討方面應已無手段，除非能證明法官犯錯，即證明事件不構成違反「免受雙重損害」原則，並按理據提出上訴，但以目前所看機會較微。至於傷者及死者家屬，仍可循民事向司機索償。

湯續稱，不評論控方是否有錯，但若法官提出觀點認為控方誤導性陳述，法官可向首席大法官投訴，並由首席大法官決定是否轉介給大律師公會跟進。