財政預算案｜投資基金公會望落實優化互聯互通　參與虛擬資產討論

財政司司長今日宣讀新一份《財政預算案》，香港投資基金公會表示，預算案中有關資產管理行業的建議，強化推動行業發展的主要增長動力，確保香港在國際上保持領先地位。



政府計劃發佈第二份虛擬資產政策宣言

儘管基金代幣化和虛擬資產仍處於起步階段，但這些領域有望帶來新的商業模式，豐富生態圈，擴大投資者基礎及改變行業與投資者的互動方式，對未來基金行業的發展有深遠意義。虛擬資產市場的成功發展取決於適當的監管框架和基礎設施。政府打算發佈第二份虛擬資產政策宣言顯示了其前瞻性，基金公會期待能參更多與相關討論。

隨著全球主要金融中心銳意吸引家族辦公室和私募基金，競爭勢必越加激烈，做好對這些領域提供的稅務優惠對於保持香港的競爭優勢至關重要。

望進一步優化擴展大灣區跨境理財通

香港證監會就上市私募基金的相關監管規定作出釐清，是一項重要的舉措，它以審慎穩健步伐讓普羅大眾能有機會接觸到私募資產 ，因為一直以來只是高資產淨值人士及機構投資者才有機會涉獵這類資產。

優化香港股票市場的措施，也將確保香港與國際看齊（如T+1），提高市場效率並降低交易成本。

基金公會歡迎互聯互通機制的優化，並希望建議措施能盡快落實，特別是在港推出離岸國債期貨以及引入股票大宗交易，這些對國際投資者來説都是重中之重。另外，也期盼互聯互通擴容增量，進一步優化擴展大灣區跨境理財通。