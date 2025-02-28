猴疱疹病毒｜港現死亡首例沒即時公布　衞生防護中心：會檢視做法

一名37歲男子去年2月下旬在金山郊野公園被猴子襲擊後，確診人類感染B病毒，即猴疱疹病毒，惟受傷後4個月，在去年6月休克後離世。此為香港首宗感染個案，衞生署衞生防護中心在事主病逝後8個月，始在今年2月一期《傳染病直擊》月刊披露消息。

衞生防護中心總監徐樂堅今日（28日）稱會檢視現行做法，研究除公布相關流行病學調查結果和防控工作以及進行公眾教育外，亦會在切實可行的情況下盡早公布特殊傳染病個案臨床情況的重要轉變，又強調在調查、控制和預防疾病及宣傳教育工作沒有任何延遲。



去年有男子「馬騮山」金山郊野公園被猴子抓傷，4個月後不治。（資料圖片/盧翊銘攝）

37歲男子去年2月金山郊野公園遭猴襲擊受傷 4個月後離世

該名37歲男子過往健康良好，去年2月下旬到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，被襲受傷。到去年3月21日發燒及神智不清，送往仁濟醫院急症室，之後於深切治療部治療，情況危殆。男子的腦脊液樣本經化驗後，證實對B病毒（Cercopithecine herpesvirus, CHV-1）呈陽性反應，是香港首宗病例。

衞生防護中心總監徐樂堅今日（28日）稱會檢視現行做法，會在切實可行的情況下盡早公布特殊傳染病個案臨床情況的重要轉變。（資料圖片/梁鵬威攝）

衞生防護中心本月《傳染病直擊》月刊始披露病人離世消息

衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》網上月刊，指病人留醫深切治療部後，到6月17日休克，一日後離世。

徐樂堅：會在可行情況下盡早公布特殊傳染病個案臨床情況重要轉變

徐樂堅今日強調，在調查、控制和預防疾病，以及宣傳教育工作方面並沒有任何延遲。然而，中心留意到有意見認為，在病人病逝當日，中心可再度發布新聞稿向市民公布消息。中心會檢視現行做法，研究除公布相關流行病學調查結果和防控工作，以及進行公眾教育外，亦會在切實可行的情況下盡早公布特殊傳染病個案臨床情況的重要轉變。

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徐樂堅稱已即時多管齊下應對 加強醫學監測

中心稱，獲悉事主確診後，已即時多管齊下應對，預防有關病毒在港傳播。除了於同日發出新聞稿公布個案詳情，包括個案情況危殆等，和提醒市民預防該病毒應注意的事項外，中心亦即時通知漁農自然護理署，以採取相應措施，包括加強巡查郊野公園和提醒遊人不要餵飼猴子。

去年4月將猴疱疹病毒感染列「對公共衞生有重要影響疾病」名單

中心指，由於該宗個案屬香港首例，已即時加強本港的醫學監測，於去年4月5日將此疾病列入「對公共衞生有重要影響的其他疾病及情況」名單，並致函全港醫生及醫院，向他們提供該病的臨床及流行病學資料，並提醒他們診症時應留意有關疾病和向中心呈報懷疑個案，以便中心作出跟進。

去年有男子「馬騮山」金山郊野公園被猴子抓傷，4個月後不治。（資料圖片/盧翊銘攝）

全港僅一宗感染個案 病毒可自然存在於獼猴唾液、尿液及糞便等

為持續教育公眾和提高市民對B病毒的關注度，中心亦印製了宣傳單張，並自去年4月5日持續在網站和社交媒體提供相關健康資訊。此外，中心先後於去年6月和昨天出版的《傳染病直擊》闡述該個案的流行病學最新資料，提醒公眾和醫護人員慎防B病毒。

截至目前，香港只錄得一宗人類感染B病毒個案，但該病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的野生動物。中心提醒市民不能掉以輕心，避免走近或接觸牠們，亦切勿餵飼；若被猴子咬傷或抓傷，市民應盡快以清水沖洗傷口並立即求醫。

漁護署曾指沒為猴子做病原體監測

去年衞生防護中心公布病例後，漁護署回覆傳媒查詢指，全港已有1900隻猴子絕育，沒有定期監測病原體。