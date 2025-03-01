啟德開幕禮「官方」錄播版本有小枝節　葉麗儀「快閃」再二度登場

啟德體育園今日（1日）開幕，傍晚六時半舉行、歷時約90分鐘的開幕典禮不設直播，今晚九時半，經剪輯的啟德體育園開幕典禮轉播在四間電視台播出，而文體旅局局長羅淑佩早前指有關安排是讓市民可安坐家中，以最佳角度一氣呵成觀賞今次開幕表演。



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啟德體育園開幕典禮呈獻體育及歌舞等表演，表演嘉賓包括表演嘉賓包括現任及前任國家隊及港隊運動員，包括有樊振東、林丹、江旻憓、羽毛球「鄧謝配」。本港及內地藝人代則有甄子丹、林子祥、容祖兒、MC張天賦、李宇春等。

啟德體育園開幕禮採用「三面台」設計，現場基本上坐滿3萬多名觀眾。在揭幕儀式後的表演部份，第一個焦點是巴黎奧運奪得女子重劍金牌的江旻憓與「宇宙最強」影星甄子丹上台進行劍擊表演賽。

至於另一高潮是四大天王之一的劉德華壓軸現身，他提到年輕時在附近居住，中學時常聽到飛機聲響，之後在區內辦公，並見證啟德體育園興建，並將紀錄啟德啓德變遷的畫卷放在時間囊內。

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從轉播片段所見，整體內容與鋪排與在主場館現場欣賞分別不大，當中轉播片段部份鏡頭經剪接後以不同角度呈現，亦省卻了每項表演之間的流轉時間，更為暢順。舉例如行政長官李家超致辭期間，除了拍攝他的演講片段，也穿插了啟德體育園的高空外圍鏡頭。

此外，在主場館現場欣賞的觀眾，會透過場內大銀幕觀賞多段大會事前錄製片段，包括啟德體育園設施介紹、江旻憓對戰甄子丹的開場介紹片等，而這些片段在轉播期間會是直接播出，而非透過影屏幕的形式轉播，可更仔細觀看。

不過，轉播版本亦有小枝節，按現場Rundown，運動員表演打羽毛球後接下來的表演是乒乓球表演，轉播版本，羽毛球後後出現歌手葉麗儀演唱上海灘，但當她唱出第一句「浪」字後，轉播片段又即剪至乒乓球表演，不少觀眾留言稱感愕然，而葉麗儀演唱上海灘一段，在乒乓球表演再完整播放。

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▼2月4日 啟德體育園主場館測試賽 港超聯U22足球賽 ▼



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1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



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▼3月1日 啟德體育園開幕儀式 ▼

