居屋2024將開售│啟欣苑MiC組裝合成建築禁改廚廁　已錄23單位撻訂

房委會「居屋2024」將於第二季推售，當中除了5個新屋苑，包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑合共提供7,132伙新單位外，另外亦會發售70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位，以及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。



在重售撻訂單位方面，當中屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑亦有14個單位重售。啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，「預製組件」廚廁間隔不能改動，令部份業主大感不滿，有業主甚至忍痛「撻訂」，損失10多萬元，並打算向房署追回訂金。《香港01》翻查啟欣苑成交紀錄冊，發現截至3月14日，刊登在紀錄冊的撻訂個案，已增至23宗，當中包括實用面積447呎、售價達400萬元的大單位。



屬「居屋2022」的啟德啟欣苑，因不能改動廚廁而出現爭議。

啟欣苑提供1,840個單位 廚廁不能改動

「居屋2022」位於啟德的啟欣苑，共提供1,840個單位，樓盤因具備「屯馬線」及34名校網優勢，在當年開賣首日，較該期樓王北角驥華苑更為搶手。該屋苑的業主於今年初收到入伙通知，惟業主得知單位有「立體預製浴室及廚房」，故此不能改動，事件惹來爭議。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

啟欣苑成交紀錄冊列23宗撻訂個案

《香港01》記者於今天（3月14日）翻看啟欣苑的成交紀錄冊，發現已列出23宗撻訂個案，當中最觸目的單位是A座38樓10室，售價為400萬2,700元，如屬白表買家，或損失10%訂金，即約40萬元；如屬綠表買家，或損失5%訂金，即約20萬元。而最早撻訂的個案出現於2023年5月中旬，即購入數個月已撻訂，而暫時記錄的撻訂個案於是2024年9月下旬，紀錄冊近6個月來再沒有其他撻訂個案。