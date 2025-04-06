愈專注訓練　愈易有「跑者膝」

隨著本港的馬拉松跑季踏入尾聲，也是大部份跑手正視雙腳痛症的時候。在密集的訓練周期，雙腳的勞損積少成多，除了常聽的亞基里斯腱或足底筋膜炎之外，牽涉俗稱「跑者膝」的髂脛束綜合症或髂脛束症候群（Iliotibial Band Syndrome，簡稱ITBS），也常於催谷太甚、拉筋不足的跑者出現。如果持續於上落樓梯時，膝蓋外側感到針刺般的疼痛，痛感甚至影響走路或站立，宜盡快尋求中西醫和物理治療師的專業協助。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師兼中醫陳鎮暉



醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師兼中醫陳鎮暉

髂脛束（Iliotibial Band，簡稱IT Band）是大腿外側的主要筋膜，從髖部外側的髂嵴，沿著大腿外側往下，接到小腿上方處。髂脛束也是臀大肌（Gluteus Maximus）和闊筋膜張肌（Tensor Fasciae Latae）兩塊肌肉的延伸，是負責穩定膝蓋動作的組織，與大腿外展、伸直、旋轉等動作都有關係。

髂脛束（Iliotibial Band，簡稱IT Band）是大腿外側的主要筋膜，髂脛束症候群 ( ITBS）通常與過度使用、姿勢不良或肌肉不平衡等有關，反覆摩擦就會導致腫脹、發炎，產生膝蓋外側痛、大腿痛（外側）、上下樓梯痛等症狀。（資料圖片/霍芷晴攝）

髂脛束症候群 ( ITBS）通常與過度使用、姿勢不良或肌肉不平衡等有關，反覆摩擦就會導致腫脹、發炎，產生膝蓋外側痛、大腿痛（外側）、上下樓梯痛等症狀。

1.使用過度：反覆伸曲膝蓋的動作，導致IT Band不斷摩擦而致。尤其常見於運動員於訓練周期時，突然大幅增加訓練量（例如由每次跑半小時，突然增至每次跑兩小時）引起。2.肌肉無力：本身的腹肌、臀肌或髖部肌肉太弱或彈性不夠; 未做足熱身或伸展動作就開始訓練、沒有收操；又或訓練組數之間的休息時間不夠等，都會導致擴筋膜張肌過度代償而繃緊，因此損傷。

3.訓練場地：如果跑手經常在高低不平的路面上跑，或固定跑馬路的某一側，日積月累，雙腳受力及發力都不平均，也會增加IT Band受損的風險。

4.結構問題：女性骨盆較寬、骨盆傾斜、O型腳 (退化性關節炎)、又或有「長短腳」，跑步或膝蓋彎曲至超過30度，髂脛束較容易產生摩擦，受壓較大。

5.長時間維持「蓮花坐」姿勢：部份人士喜歡長期把雙足放到大腿上，這種坐姿會導致筋膜摩擦，從而受損。

6.經常穿著鞋底磨蝕或左右兩邊不平衡的跑鞋。



髂脛束綜合症，輕則在運動後感到膝蓋外側筋膜繃緊或痠痛，但未影響日常活動；持續的鈍痛，並於跑步或長時間行走期間痛楚加劇，則步入中度損傷；嚴重者，會有強烈刺痛或撕裂感，膝蓋甚或腫脹，影響走路、站立以及日常活動，肌肉力量亦見明顯下降。

隨著本港的馬拉松跑季踏入尾聲，也是大部份跑手正視雙腳痛症的時候。在密集的訓練周期，雙腳的勞損積少成多，除了常聽的亞基里斯腱或足底筋膜炎之外，牽涉俗稱「跑者膝」的髂脛束綜合症或髂脛束症候群。（Getty Images）

由於膝痛是髂脛束綜合症的主要症狀之一，需與其他膝部痛症區分，方能對症下藥。例如：

膝蓋外側痛：外側半月板損傷、外側副韌帶扭拉傷

膝蓋前側痛：髕骨股骨症候群、脛骨粗隆骨骺炎、髕前滑囊炎或股四頭肌鍵炎

膝蓋內側痛：內側半月板損傷、鵝掌肌滑囊炎或退化性關節炎

膝蓋後側痛：貝克氏囊腫、膕肌症候群、坐骨神經痛



除此之外，脛骨平台骨折、十字韌帶損傷、類風濕性關節炎、感染性關節炎、痛風、腰部或臀肌的轉移痛等。膝蓋疼痛的原因很多，重要的是諮詢骨科醫生和物理治療師，找到病因，根據具體情況對應處理，制定個性化的全方位治療方案，以達到最佳的治療效果。

髂脛束綜合症之所以被稱為「跑者膝」，除了大部份患者都有跑步習慣，當中也有不少是能力較高的精英跑手，訓練時間表越密集，受傷風險也隨之增加

髂脛束綜合症之所以被稱為「跑者膝」，除了大部份患者都有跑步習慣，當中也有不少是能力較高的精英跑手，訓練時間表越密集，受傷風險也隨之增加。如何恰當處理和治療「跑者膝」？下一篇文章分享。

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