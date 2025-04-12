Coldplay演唱會｜周末遇冷鋒　散場恐有亂　屯馬綫加密助疏散人潮

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，今日（12日）是壓軸尾場。天文台今早發出的特別天氣提示指，受冷鋒影響、本港下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。



運輸署傍晚發公告，指由於天氣不穩定，往返啟德體育園啟德主場館演唱會的觀眾應乘搭港鐵及散場時段提供的特別巴士服務，在戶外時應提高警惕，注意安全。署方又提醒，由於入場和散場時間可能因實際情況而有變，觀眾特別是過境旅客應預早計劃行程，有需要應及早購票。



要近距離一睹Coldplay風采，買企位是必需，如果更想靠前一點，需要一力體力付出，至少要企幾個鐘。（鍾冠全 攝影）

運輸署表示，由於天氣不穩及周末關係，體育園附近一帶的交通預期會更為繁忙。署方已督導各本地和跨境公共運輸服務營辦商加強服務，預備足夠班次和人手，應對乘客需求，讓觀眾便捷入場，有序離場。署方又表示，不同交通工具均有特別安排。

港鐵：

屯馬綫班次會進一步加密至約2.5分鐘一班車，東鐵綫北行亦會相應加密班次；

過境旅客需注意，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。



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特別巴士路線：

宋皇臺道上落客區已安排11條特別巴士路線前往口岸及港九新界各主要地區：

港島：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、太古、筲箕灣、小西灣；

九龍：旺角、觀塘；

新界東：大埔、粉嶺、上水、將軍澳；

新界西：屯門、元朗、天水圍、葵涌、荃灣、青衣。



過境旅客：

可乘坐第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）前往落馬洲／皇崗口岸；或第A25S號線在港珠澳大橋香港口岸轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）前往澳門及珠海。



演唱會舉行當晚將設直通巴往深圳皇崗口岸。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士：

由於離場人士較多，候車預期輪候時間會較長，觀眾應考慮使用其他公共交通工具。



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運輸署最後提醒觀眾，應留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊，以及經運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台發放的最新交通消息。