新加坡直擊│Lady Gaga 5月赴星開演唱會　成亞洲唯一　國民感自豪

【新加坡直擊系列：演唱會經濟之一】國際級天后Lady Gaga於5月下旬將在新加坡國家體育場（National Stadium）演唱4場，是她在亞洲的唯一一站。這是新加坡繼去年奪得另一樂壇天后Taylor Swift在東南亞的演唱會獨家主辦權後，進一步鞏固國際巨星視新加坡為亞洲開演唱會目的地的地位。據報當地政府為Taylor Swift演唱會補貼約為150萬美元（約1,167萬港元），該項盛事為當地帶來約3億美元（約23.34億港元）經濟收益。



新加坡國家體育場設5.5萬個座位，2014年啟用以來已有多個國際知名巨星曾在場內演出，包括Bruno Mars、麥當娜、BLACKPINK等。有新加坡國民認為該國面積細小，經濟及旅遊發展受限，因此對外國明星到訪舉辦盛事活動感到自豪，認為有助推廣「新加坡品牌」。



國際天后Lady Gaga將於5月在新加坡開演唱4場演唱會。（IG@ladygaga）

近年多名國際巨星到新加坡演出，包括Taylor Swift、BLACKPINK、Bruno Mars、Coldplay等。（Taylor Swift IG相片）

近年多名國際巨星到新加坡演出，包括Taylor Swift、BLACKPINK、Bruno Mars、Coldplay等。（Taylor Swift IG相片）

近年多名國際巨星到新加坡演出，包括Taylor Swift、BLACKPINK、Bruno Mars、Coldplay等。（Taylor Swift IG相片）

國際巨星Lady Gaga下月下旬在新加坡國家體育場演唱4場。（譚曉彤攝）

國際巨星Lady Gaga下月下旬在新加坡國家體育場演唱4場。（譚曉彤攝）

新加坡國家體育場座位採用紅白色。（譚曉彤攝）

位於加冷區（Kallang）的新加坡體育城，設有國家體育場、室內體育館、水上運動中心等。體育城設有MRT地鐵站，往樟宜機場車程約1小時，駕車則約15分鐘，距離魚尾獅公園只是5分鐘車程。

直擊新加坡國家體育場 可容納5.5萬人

Lady Gaga下月將於國家體育場舉行演唱會，是她在亞洲唯一一站。場地2014年啟用，最多可容納5.5萬人，是當地最大、最先進的表演及體育場地，較香港啟德體育園主場館多5千人。體育場下方為商場Kallang Wave Mall，有多間餐廳及零售商店。

新加坡體育場內設有巨形熒光幕。(譚曉彤攝)

新加坡體育場可容納5.5萬人。(譚曉彤攝)

紅白色座位呼應新加坡國旗

新加坡國家體育場是全球最大的穹頂建築之一，高83米，用鋼製，可以伸縮，並採用反射陽光物料降溫。《香港01》4月上旬到訪該場地，當日氣溫達29度，穹頂既能遮蔭擋雨，通風設計亦令場地整體相對涼快。

當日體育場沒有開放，訪客只能透過鐵閘窺探內部情況。23個出入口設有閘機，方便檢驗觀眾的入場門票。座位採用紅白色，以呼應新加坡國旗的用色，另外亦設有大熒幕。

新加坡體育場設有閘機。(譚曉彤攝)

新加坡體育場外設888米有蓋跑道，全天候開放供市民使用。(譚曉彤攝)

場館外圍888米有蓋跑道 全國最長

體育場外圍設紅、藍、綠3色跑道，長888米，是新加坡最長的有蓋跑道，市民24小時可以免費享用，亦有學校及田徑會於跑道舉行比賽及訓練。

新加坡體育場外設888米有蓋跑道。(譚曉彤攝)

▼ 新加坡國家體育場演出 ▼



近年多名國際巨星到新加坡演出，包括Taylor Swift、BLACKPINK、Bruno Mars、Coldplay等。（Taylor Swift IG相片）

+ 10

多名國際巨星曾登台 新加坡人：助推新加坡品牌

體育場2014年啟用至今，多個國際巨星曾踩台板，包括Bruno Mars、BLACKPINK、Coldplay、麥當娜、Taylor Swift等。

新加坡國民Sharifeh經常到體育場外為學生訓練田徑，她留意到近年愈來愈來國際歌手到訪新加坡演唱，帶旺了新加坡的旅遊業，演唱會舉行期間人流亦增多，作為國民樂見星洲盛事經濟的發展，同時感到非常自豪。

Taylor Swift去年在新加坡國家體育場演唱6場，估計為當地帶來3億美元經濟效益。（Taylor Swift IG圖片）

新加坡國民Sharifeh留意到近年愈來愈來國際歌手到訪新加坡演唱。（譚曉彤攝）