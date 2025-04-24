新加坡直擊｜演唱會業界：歌手望亞洲多走幾站　學者：星港非對撼

【新加坡直擊系列：演唱會經濟之三】世界各地粉絲為了追星，出國看演唱會已變成尋常事，其中新加坡近年多次有國際級巨星登場開個唱，繼去年獲得Taylor Swift在東南亞演唱會獨家主辦權後，國際天后Lady Gaga亦於5月下旬在新加坡國家體育場（National Stadium）演唱4場，亦是她在亞洲的唯一一站，當地演唱會盛事受到關注。



新加坡演唱會發起公司負責人羅得桔表示，該國是國際航空樞紐、社會穩定及治安良好，吸引外國歌手及歌迷安心到訪，加上不少本地人願意花錢看演唱會，令近年「演唱會經濟」非常蓬勃。



香港啟德體育園今年3月啟用，羅得桔認為除非新加坡政府再向藝人提供補貼做「獨市生意」，否則兩地絕對有合作空間，因為不少外國歌手都希望在亞洲多走幾站。不過，他指曾有外國一線女歌手來港演出，但意外未能爆滿，令他和一眾行家擔心港人較挑剔，近年未有打算來港辦演唱會。學者則認為香港和新加坡縱使有競爭，但客源並非百分百「對撼」，毋須過份擔心。



國際天后Lady Gaga今年5月將於新加坡國家體育場（National Stadium）演唱4場，更成為亞洲唯一一站。（IG@ladygaga）

近年多名國際巨星到新加坡演出，包括Coldplay。（Coldplay IG相片）

近年多名國際巨星到新加坡演出，包括Taylor Swift。（Taylor Swift IG相片）

「鐵三角」促成一場演唱會

促成一場演唱會靠「鐵三角」，其中活動發起公司（Promoter）角色最重，負責出資購買活動主辦權、租場、宣傳等；藝人代理公司（Artist Agent）代表藝人，與活動發起公司接洽；活動發起公司還要聘請製作公司，負責台、燈、聲。

例如4月在啟德主場館的英國樂隊Coldplay演唱會，其活動發起公司是Live Nation。Live Nation在美國起家，自稱全球最大型現場娛樂公司，在超過40個國家舉辦演唱會、售票、管理藝人等，下月在新加坡舉辦的Lady Gaga演唱會就由當地的Live Nation分公司舉辦。

新加坡演唱會發起公司總監羅得桔表示，當地近年「演唱會經濟」非常蓬勃。。（譚曉彤攝）

新加坡演唱會業界：星洲為區內最熱門

羅得桔於2002年起開辦活動發起公司，現時為一間公司的總監，他曾經策劃Celine Dion、Katy Perry、Ed Sheeran等歌手到東南亞巡迴演唱，表示新加坡是東南亞區內最熱門的演唱會主辦地，除了最大的新加坡體育場外，其餘演唱會場地也經常爆滿，縱使預早一年亦未必能成功租場。

羅得桔分析新加坡「演唱會經濟」成功因素，表示該國是國際航空樞紐、交通方便、社會穩定及治安好，吸引外國歌手及歌迷安心到訪，加上新加坡娛樂選擇較少，本地人願意花錢看演唱會，造就演唱盛事的成功。

我認為新加坡人願意花錢，年輕人傾向消費時不思考太多，可能因為新加坡的娛樂選擇沒其他國家有那麼多。 新加坡演唱會發起公司總監羅得桔

羅得桔開設的公司，曾協助Katy Perry、Celine Dion、Ed Sheeran（圖）等歌手舉辦演唱會。（受訪者提供）

羅得桔開設的公司，曾協助Katy Perry、Celine Dion（圖）、Ed Sheeran等歌手舉辦演唱會。（受訪者提供）

羅得桔開設的公司，曾協助Katy Perry（圖）、Celine Dion、Ed Sheeran等歌手舉辦演唱會。（受訪者提供）

演唱會「獨市生意」非常態

去年Taylor Swift在新加坡開了6場演唱會，當地政府承認向她提供補貼，以換取東南亞的演唱會獨家主辦權，據報涉及逾150萬美元（約1,167萬港元），估計帶來近3億美元（約23.34億港元）經濟收益。羅得桔認同演唱會為新加坡各行各業帶來龐大商機，令市道更暢旺。不過，他認為政府津貼歌手以換取「獨市生意」，將會推高購買活動主辦權的費用。

羅得桔指出：「政府介入演唱會界，中小活動發起公司利益可能會受損害，因為很多活動主辦權將由大型活動發起公司買起，再推銷給政府…… 不過新加坡只是為Taylor Swift做了一次，我相信不會是一個趨勢，我亦希望不會如此。」

Taylor Swift新加坡演唱會2024年3月2日開鑼，歌迷在新加坡一間商場打卡。（Reuters）

新加坡政府補貼Taylor Swift，以換取獨家演唱會主辦權。（Taylor Swift IG相片）

歌手希望在亞洲多走幾站 星港非競爭對手

與新加坡的國家體育場規模相若的香港啟德體育園於今年3月啟用，香港社會關注能否吸引國際巨星來港演出，推動盛事經濟。羅得桔指以往香港場地較緊絀，且缺乏大型體育館級場地，現時啟德主場館能容納5萬人，即使歌手演出場次較少，但入場人數夠多，利潤將十分可觀，亦有利藝人安排檔期。

面對亞洲區內有演唱場地的「後起之秀」，新加坡會否更進取出錢「搶歌手」？羅得桔認為未必，始終演唱會只佔當地刺激經濟措施的一部分，再加上他所接觸的國際歌手，往往希望到亞洲區多站巡迴演唱。

歌手可能會說希望在新加坡演唱兩場、在菲律賓兩場、在香港兩場。就競爭而言，我認為並非想像中激烈，除非不同國家的政府要求該歌手只在該國演出。 新加坡演唱會發起公司總監羅得桔

羅得桔認為香港與新加坡競爭並非想像中大。 （廖雁雄攝）

近年少到港辦騷 指一線歌手未必「Work」

羅得桔疫情前曾在香港協辦演唱會，但暫時未有計劃再臨，他表示曾經有新加坡行家負責美國樂壇小天后Ariana Grande 2017年的世界巡迴演唱會，稱她在新加坡的演出座無虛席，但在香港的尾站賣票情況則意外未能爆滿。

這令我們有點震驚，因為Ariana Grande是一線歌手，為何她在香港賣座力欠佳？這令活動發起人三思，亦會懷疑香港人的購買力，但並非他們花不起錢，而是對於選擇觀看甚麼演出可能會較挑剔和精明。 新加坡演唱會發起公司總監羅得桔

根據美國娛樂品牌及媒體《Billboard》數據，該演唱會在亞洲博覽館設有8,796個座位，有7,740人購票，購票率約88%，與全球77場演唱會的整體89%購票率相若。在新加坡的演唱會，《Billboard》則沒有備存數字。

Ariana Grande 2017年曾於亞洲博覽館舉行演唱會，是其世界巡迴演唱會的尾站。（資料圖片）

Ariana Grande 2017年曾於亞洲博覽館舉行演唱會，是其世界巡迴演唱會的尾站。（資料圖片）

Ariana Grande 2017年曾於亞洲博覽館舉行演唱會，是她世界巡迴演唱會的尾站。（資料圖片）

學者：星港非完全對撼

南洋理工大學南洋商學院高級講師黃競妍研究新加坡旅遊政策多年，她認為新加坡演唱會主要客源是周邊東亞國家，香港則多來自中國內地、台灣、北亞等。她認為兩地作為旅遊目的地均有其吸引力：「我認為未必係百分百對撼，但係都會有競爭，因為係亞洲兩個地方都有咁嘅場地。」

南洋理工大學南洋商學院高級講師黃競妍認為，新加坡和香港的演唱會客源並不完全相同。（譚曉彤攝）

近年新加坡舉行多場演唱會，吸引大批旅客到訪。（Coldplay IG相片）

▼ 新加坡國家體育場 ▼



近年新加坡舉行多場演唱會，吸引大批旅客到訪。（Coldplay IG相片）

近年新加坡舉行多場演唱會，吸引大批旅客到訪。（Coldplay IG相片）