新加坡直擊｜遊艇旅遊興旺　買家年輕化　家族辦公室帶動遊艇長駐

【新加坡直擊系列：星港遊艇旅遊之一】新加坡聖淘沙上星期舉行遊艇節及會議，展出超過70艘遊艇。有新加坡富豪家族持有五艘遊艇，在活動上開放其中一艘在澳洲訂製、長57米的超級遊艇供傳媒參觀，船上共有8間睡房，且設有直升機停機坪，以及治療潛水員的加壓艙等等，而該艘超級遊艇，已算是該富豪名下較細小的一艘。



新加坡的遊艇泊位出現供不應求情況，880個遊艇泊位近期佔用率達九成，足見遊艇旅遊前景亮麗。有當地碼頭營運商表示，近年有家族辦公室落戶新加坡，同時帶動遊艇長駐當地，例如有一艘船近年由美國佛羅里達州移到新加坡。另外，購買遊艇的客戶更出現年輕化趨勢，買家由以往年約5、60歲，下降至年約35歲，反映遊艇買賣及旅遊市場有增長空間，但泊位有限恐未能滿足市場需求。



聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭設有270個泊位。（譚曉彤攝）

新加坡遊艇節展出一艘57米長的超級遊艇，由新加坡一個家族擁有。（譚曉彤攝）

記者試坐超級遊艇上用作治療潛水員減壓症的加壓艙。

新加坡聖淘沙上周展出逾70艘遊艇

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商於4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，逾200名行業代表交流各地最新趨勢，隨後4天則有新加坡遊艇節，展出超過70艘遊艇、跑車、名錶等，估計合共有過萬名業界人士參與。

最大的一艘遊艇長達57米、闊近15米，是澳洲船公司為一個新加坡家族私人訂製的雙體船。船公司負責人指該家族共有5艘遊艇，全部停泊在ONE°15碼頭，這次展出的遊艇已是體積較小的一隻超級遊艇，但公司不願意透露造價。

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭早前舉行新加坡遊艇節。（譚曉彤攝）

遊艇設停機坪 潛水房有加壓艙

該隻遊艇屬於「歷險遊艇」，集齊水上活動的「玩具」，包括小型觀光快艇、水上電單車、潛水用具等，遊艇頂層更有直升機停機坪。船上設有大型玻璃魚缸，能注入鹽水或海水以儲存鮮魚。另外亦有一片小草地供寵物享用。

遊艇上放置了多部水上電單車，可隨時放下水使用。（譚曉彤攝）

船上有客飯廳、廚房、8間睡房、洗衣房等，最多可招待18名賓客，而船員比賓客更多，共有19人。其中一名船員專門負責指導潛水及管理潛水用具房，裏面設有加壓艙，用作治療潛水員急速上浮而出現的減壓症。

遊艇上設有一小塊供寵物使用的草地。（譚曉彤攝）

遊艇上有8間睡房，能招呼18名賓客。（譚曉彤攝）

▼ 新加坡家族超級遊艇 ▼



新加坡遊艇節展出一艘57米長的超級遊艇，船上設大加壓艙。（譚曉彤攝）

新加坡遊艇節展出一艘57米長的超級遊艇，船上設施極豪華，空間感十足。（譚曉彤攝）

新加坡遊艇節展出一艘57米長的超級遊艇，船上導航設施先進。（譚曉彤攝）

家族辦公室落戶 帶動遊艇長駐

新加坡880個遊艇泊位近期佔用率達九成，餘下一成因遊艇與泊位大小不符所以未有停泊。聖淘沙ONE°15是新加坡最大的游艇碼頭，擁有270個泊位，其中33個泊位能夠容納超過40米長的超級遊艇。

近年家族辦公室落戶新加坡帶動遊艇長駐當地，新加坡上市公司SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理兼碼頭負責人薛永添表示，有超級富豪近年將遊艇由美國佛羅里達州移到新加坡，每年到當地3、4次登船出海，遊覽東南亞布吉、峇里等地。

近年家族辦公室落戶新加坡亦帶動遊艇長駐當地。（譚曉彤攝）

碼頭負責人：看好東南亞及中國市場

薛永添表示很多地產商在東南亞持續大量投資，各國的人均生產總值不斷上升，同時遊艇買家愈來愈年輕，以往是50歲或以上，現時則是35歲已開始入手，認為新加坡及東南亞的遊艇市場仍有增長空間。

不過，薛永添指新加坡「完全唔夠位去Maintain（維修保養）呢啲船」，部份船主要把船駛到印尼、馬來西亞、澳洲等修理，而香港亦面對同樣困境。

新加坡上市公司SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理兼碼頭負責人薛永添。（譚曉彤攝）

關稅戰對遊艇業影響微

近日美國關稅政策反覆，薛永添認為對遊艇業沒有顯著影響。

我哋𠵱家服務嘅客人都係Top 1、2%，呢啲遊艇的買家不會很顯著受這些關稅影響……都係為咗屋企人去買，或者去娛樂自己。 SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理薛永添

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，隨後4天則有新加坡遊艇節。（譚曉彤攝）

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，隨後4天則有新加坡遊艇節。（譚曉彤攝）