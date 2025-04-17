新加坡直擊｜港機管局擬建600遊艇泊位　赴星招商四地公司欲投資

【新加坡直擊系列：星港遊艇旅遊之二】新加坡聖淘沙上星期舉行遊艇節及會議，逾200名業界人士出席交流，又展出超過70艘遊艇。多名業界代表認為新加坡、香港以至整個亞洲都缺乏遊艇泊位、維修服務等，未能滿足高端消費客戶的需求。



香港機管局早前提出擴大機場城市超過一倍，興建全港最大的遊艇港灣，提供600個泊位。整個SKYTOPIA項目造價1,000億元，其中700億元由私人公司出資興建及營運設施。機管局商務執行總監陳正思到新加坡會議活動講解計劃，初步有內地、印尼、中東及新加坡的公司表示有興趣投資。



機管局商務執行總監陳正思到新加坡東南亞遊艇大會講解SKYTOPIA計劃。（譚曉彤攝）

香港機場管理局將擴大「機場城市」發展藍圖_(機管局提供圖片)

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，隨後4天則有新加坡遊艇節。（譚曉彤攝）

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港機管局高層人員到新加坡招商引資

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，逾200名行業代表交流各地最新趨勢。機管局商務執行總監陳正思出席活動及演講，講解機管局的SKYTOPIA項目，包括興建全港最大、設600個泊位的遊艇港灣、藝術品倉儲設備、空運鮮活市集、水上康樂消閒區等。

陳正思形容SKYTOPIA地理位置優越，鄰近機場及港珠澳大橋口岸，增設遊艇泊位後集海、陸、空樞紐於一身，加上附近的11 SKIES及亞洲博覽館能產生協同效應。她指出項目的挑戰在於需要投入1,000億元，機管局會負責當中300億元，其餘700億元需要私人公司參與，並運用專業知識負責營運。

機管局商務執行總監陳正思（右一）表示有4地公司有興趣投資SKYTOPIA遊艇港灣。（譚曉彤攝）

四地投資者表示有興趣參與SKYTOPIA

經過兩天在大會洽談後，陳正思表示有來自內地、印尼、中東及新加坡的公司有興趣投資遊艇港灣。機管局明年會收集意向書，最快同年招標。她表示局方對遊艇港灣的建造、營運等模式持開放態度，期待在意向書聽取業界意見。

機管局商務執行總監陳正思表示有4地公司有興趣投資SKYTOPIA遊艇港灣。（譚曉彤攝）

望遊艇泊位與私人飛機產生協同效應

現時全港本地註冊遊樂船超過1.2萬艘，公眾及私人泊位只有約4,000個。除了SKYTOPIA，行政長官李家超在去年施政報告提出發展遊艇旅遊，研究在紅磡、南丫島、香港仔增加泊位。陳正思表示目前不止是香港，其實整個亞洲區域都缺乏泊位，她又指大眾對高消費旅遊的需求日益增加。

尤其係新冠疫情之後，大家好追求一個獨特、豪華嘅旅遊體驗…… 好多私人飛機的用家都鍾意遊艇旅遊。 機管局商務執行總監陳正思

香港國際機場私人飛機升降的商用航空中心正在擴建，預計明年年初完成，屆時可處理容量較以往多一倍。陳正思相信能與遊艇泊位互相配合，產生協同效應，吸引高消費旅客來港。

機管局商務執行總監陳正思表示有4地公司有興趣投資SKYTOPIA遊艇港灣。（譚曉彤攝）