新加坡直擊｜星官員親訪美搶演唱會　司機讚高招　豪華酒店訂房增

【新加坡直擊系列：演唱會經濟之二】國際天后Taylor Swift去年在新加坡舉行6場演唱會，這是東南亞區獨家主辦權，結果吸引全球歌迷搶飛，然後到當地旅遊兼看演唱會，帶旺市面經濟。據報新加坡政府為了能在區內「獨佔」Taylor Swift，補貼約為150萬美元（折合港幣約1,160萬元），結果為當地帶來經濟收益約3億美元（約23.34億港元），「回報率」相當可觀。親自到美國促成演唱會的新加坡部長唐振輝曾表示，當地一流場地、穩定政治環境，以及良好治安成為成功爭取的關鍵。



今年5月新加坡有另一演唱會盛事，另一位國際天后Lady Gaga將於新加坡國家體育場（National Stadium）演唱4場，更成為亞洲唯一一站。當地網約車司機對此表示雀躍，憶述去年Taylor Swift到訪星洲期間，網約車生意多了一半，認為政府提供巨額補貼是「高招」，又形容金額對政府來說只是「小錢」，「進來的錢會比較多」。在當地服務高消費旅客的旅行社表示，部份人指定演唱會期間入住豪華酒店，訂房需求是平日的兩倍，部份外地旅客每人每天至少花費700元美元（約5,500港元)。



國際天后Lady Gaga今年5月將於新加坡國家體育場（National Stadium）演唱4場，更成為亞洲唯一一站。（IG@ladygaga）

國際天后Lady Gaga今年5月將於新加坡國家體育場（National Stadium）演唱4場，更成為亞洲唯一一站。（IG@ladygaga）

Taylor Swift去年在新加坡國家體育場舉行6場演唱會，估計為當地帶來3億美元經濟收益。（Taylor Swift IG圖片）

Taylor Swift去年在新加坡國家體育場舉行6場演唱會，歌迷在場外興奮拍照。（Reuters）

國際天后Taylor Swift去年曾在新加坡國家體育場開演唱會，Lady Gaga於5月下旬亦會在此演唱。（譚曉彤攝）

星政府部長親到美國奪Taylor Swift獨家主辦權

去年Taylor Swift在新加坡舉行6場演唱會，售出30萬張門票。新加坡政府承認向她提供補貼，以換取東南亞的演唱會獨家主辦權，據報涉及逾150萬美元，估計帶來近3億經濟收益，做法惹來鄰近泰國、菲律賓等不滿。

新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝於2023年年初親自到美國，邀請Taylor Swift到新加坡演出。他曾於訪問表示主辦方重視場地的技術規格、搭建舞台否容易、能否在安全情況下舉辦大型活動，尤其是鑒於其他國家發生的事件，表演團隊擔心演唱會可能被迫取消。他補充，新加坡穩定的社會和政治環境，對於爭辦大型活動發揮重要作用。

新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝（左）今年3月曾與香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩會面。（政府新聞處）

（主辦方希望）場地必須是一流的、安全的，同時須讓觀眾感到舒適……當你在這裏（新加坡）簽訂合約時，你知道合約會得以履行，你也知道政府不會突然改變約定規則。我認為這些都是無形的，不能用金錢來衡量。 新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝

至於下月的Lady Gaga演唱會，新加坡政府表明沒有提供任何經濟援助。

Taylor Swift新加坡演唱會2024年3月2日開鑼，歌迷在場外排隊買紀念品。（Reuters）

下月的Lady Gaga演唱會，新加坡政府表明沒有提供任何經濟援助。（資料圖片）

Lady Gaga將於新加坡體育場演出，可容納5.5萬人。(譚曉彤攝)

巨額補貼搶演唱會獨家主辦權 Grab司機：高招！

網約車平台Grab在新加坡的司機洪先生認為政府向藝人提供補貼是「高招」，指商業社會規矩就是價高者得，別的國家也可以重金禮聘。至於政府使用公帑補貼歌手是否恰當，他認為沒有問題，又補充Taylor Swift演唱會期間，網約車司機生意多了一半。

（政府補貼）那個是小錢，進來的錢會比較多。不只開車的師父，酒店、零售、商場都賺得挺多。 網約車平台Grab司機洪先生

網約車司機洪先生贊同新加坡政府補貼以換取Taylor Swift在東南亞演唱會的獨家主辦權。（譚曉彤攝）

網約車司機洪先生贊同新加坡政府補貼以換取Taylor Swift在東南亞演唱會的獨家主辦權。（譚曉彤攝）

Lady Gaga演唱會訂房需求達兩倍。

總部位於新加坡的旅行社Blue Sky Escapes主要服務消費能力高的本地客人，為他們度身訂造行程，亦有協助外地的旅客規劃在新加坡的行程。其行程規劃師Manda Foo表示，公司與新加坡的高級酒店，例如富麗頓酒店、萊佛士酒店等有合作，Lady Gaga演唱會期間訂房需求為平時的兩倍。

新加坡萊佛士酒店。（譚曉彤攝）

旅行社Blue Sky Escapes行程規劃師Manda Foo。（譚曉彤攝）

高消費旅客至少日花700美元

旅行社陸續收到外國旅客查詢酒店預訂，預計每人每日住宿花費至少700元美金，折合港幣約5,500元。Manda Foo說看演唱會的旅客，未必會在當地逗留很長時間，因此往往希望有一個「無縫接軌」的行程，由旅行社協助他們安排住宿、交通等。旅行社亦會因應旅客需要，再推銷其他新加坡的行程。