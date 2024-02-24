美妝史｜中世紀女性變美的6個恐怖手段　水銀面膜美白、毒液美瞳

愛美是人的天性，不管是男性與女性都希望自己能展現出最美、最好看的一面，尤其是女性。



所謂「女為悅己者容」，女性會為了讓愛人看到自己最美好的一面，都會努力以各種方法來保養自己的妝容。在以前沒有那麼多美容產品的時代，到底她們是如何讓自己看起來更美麗呢？

在中世紀歐洲的女性，為了讓自己看起來美麗，所使用的方法會讓我們大開眼界！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 顛茄液態美瞳

顛茄是一種從葉片到果實，甚至連其根莖都含有毒性，而且毒性非常強，只需要兩顆漿果就可以讓一個小孩喪命，而成年人則需要10-20個就會喪命。只要將顛茄的萃取液滴進眼睛，能夠讓眼睛瞬間麻痺並侵入咽部肌肉的神經末梢，這樣就可以讓瞳孔放大。如果長期使用，會導致中樞神經系統被破壞，眼睛會對光線變得非常敏感，還會引發頭痛、產生幻覺，嚴重的話還會導致失明。

2. 喝黃金水

黃金有著不會腐朽的特性，因此有許多醫者、研究人員會將黃金與長生、抗老連結在一起。在《本草綱目》中就記載了用金器煮汁頻頻含漱的方法。在中世紀的歐洲，煉金術的狂潮剛崛起，很多人都在尋找將黃金融化的方法。就在這段期間，一名煉金術士發現了只要用濃硝酸和濃鹽酸混合而成的王水能夠將固體的黃金給溶解。而身體被大量的攝入黃金後會讓皮膚變白，這是因為體內的紅血球被大量殺死，身體的機能也會遭到嚴重的破壞。

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3. 硫磺、生石灰染髮

在伊利沙伯一世時期，女王的頭髮是天然紅髮，所以當時候的女性為了能與女王一樣的髮色，就會使用硫酸、鐵鏽和鉛等等混合物來染髮。硫磺其實是一種有毒物質，如果長期使用會讓人出現流鼻血、眼睛發紅、眼睛疼痛、流眼淚、失眠等等症狀。在《伊莎貝拉·科爾特斯夫人的秘密》書中曾經透露，在中世紀15-16世紀中期間，當時的專家還提出女士們可以使用生石灰粉來護髮，裡面還包含了含有毒性的金氧化鉛和銀等等有毒物質。

4. 用鉛、砷來美白

在中世紀的歐洲社會都認為白皙的皮膚是身分的象徵，所以在上流社會的正式場合都會將臉與身體塗得雪白。但是此時她們所使用的超白粉底液其實是當代常用的塗料——鉛白。鉛白的毒性非常強烈，長時間塗抹在皮膚上不但會讓皮膚出現潰爛的現象，還會傷害神經、腎臟等等系統，最終導致喪命。有些女士為了要有「天然」的美白，所以會服用添加了「砷」的美白丸和泡澡劑，這樣就可以達到美白的究極成效。砷的另一個名稱為砒，多數運用在農藥、除草劑、殺蟲劑等等，可見其毒性也非常強。

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5. 水銀面膜

中世紀的歐洲女郎特別追求蒼白的膚色，因此會使用水銀和松節油所製成的面膜敷在皮膚上長達八天，之後再使用蒸汽與麵包將面膜擦掉。但水銀其實會讓人體導致水銀中毒，會讓人出現失去平衡、腦細胞壞死、肝腎衰竭等等。水銀面膜會讓女士們出現汞中毒的現象，所以這些貴婦們的臉部都出現發炎，還長出水泡，而劇毒則從皮膚表層滲入體內，會嚴重傷害體內的器官，最終並沒有達到真正的美白效果，反而是無止盡的病痛與折磨。

6. 束腰瘦身

這個時代的女性認為能擁有40cm的腰是最美麗的，所以她們自小就會佩戴束腰，這樣就能讓她們的腰永遠保持纖細。以前的束腰不像現代的那般有彈性，而只是用木板和金屬條所做成的箍帶，從乳房以下緊緊勒到胃部。束腰除了會讓腰部變細之外，還會改變正常人的骨骼形狀。長時間的束腰會讓肋骨出現深而長的傷口，有些女性甚至因為肋骨過度受壓，結果導致內臟被壓破而死亡。雖然如此，許多追求美麗的女士寧願受此苦。這也是為什麼在19世紀的歐洲曾經發生多宗因為束腰致死的事件。

愛美是人的天性，但如果為了讓自己漂亮而危害了自己的性命，這樣豈不是得不償失？要愛美先做到吃好、睡好、多做運動，這樣的方法雖然普通，但卻是讓我們變得美麗的最佳方法。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】