康橋之家前院長張健華被頒令破產　張稱：破產唔緊要　因為我無錢

康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，去年在區域法院被頒令須賠償女事主83.6萬元。惟他未有支付該筆賠償，遭女事主的家人申請破產，案件今（12日）在高等法院再訊。法官陳建強指，張需遵守法庭的判決，他就民事案提出上訴，法庭不會等候其上訴結果。此外，該民事案的原審法官，已拒向張發出上訴許可。因此，陳官頒令張健華破產。



張健華在庭外稱，認為在民事案上被歧視，稱會上訴到底至終審法院，但破產令則不會上訴，又直言：「破產都唔緊要，因為我無錢。」他又稱正就另案向其他人追錢，認為破產官會代他追討那些金錢，覺得破產屬因禍得福，更笑言：「仲好，破產官幫我追埋。」



張健華在庭外稱﹕破產無問題，因為我無錢。（朱棨新攝）

但張健華又稱覺得破產是因禍得福。（朱棨新攝）

張健華在高等法院被頒令破產。(朱棨新攝)

呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向張健華提出破產呈請。女院友母親早前向張等就其女兒所受傷索償，法庭裁定張需向女院友家人賠償83.6萬。張曾多次稱要就裁決提上訴但未有取得上訴許可。

張堅稱CCTV無拍到事件

呈請方透露，張就民事案的判決向原審法官申請上訴許可，原審法官已拒絕其申請。張健華則稱會向上訴庭提出上訴，又指原審法官未有處理其抗辯理據，又強調閉路電視片段「都睇唔到有件咁嘅事」。

指公司未被破產 呈請方指已清盤

張續指民事案有第二名被告，為一間公司，質疑該公司為何不需破產，呈請方即補充，該公司已於本年2月被頒令清盤。

官稱不會等待上訴結果

法官陳建強指，張需遵守法庭的判決，若他不遵守法庭的判決，呈請方有權要求頒令張破產。張若要就民事案提出上訴，法庭不會等候其上訴結果。此外，該民事案的原審法官已拒向張發出上訴許可。因此，陳官頒令張健華破產。

電影《白日之下》有參照過康橋之家所發生的事件。(《白日之下》劇照)

《白日之下》劇照

《白日之下》劇照。

康橋護理於今年2月已清盤

資料顯示，康橋護理服務有限公司在民事案中，被頒令須賠償35.8萬元，女事主的家人其後申請該公司清盤。而高等法院聆案官於本年2月，頒令該公司清盤。

案件編號：HCB 9109/2024