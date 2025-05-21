兩消防員涉輪姦酒醉女　次被告指事主享受過程　從無打算發展關係

兩名時任消防員涉強姦26歲女子案，今（21日）於高等法院續審，次被告陳卓軒續接受控方盤問指，事主X當時無反抗，亦有摸他心口，故認為X的舉動反映她是享受陳的行為，陳遂以手指形容二人的性交姿勢。控方質疑，二人離開酒店時，X的手袋在陳的手身上，若X不是醉倒，為何須由陳代拿手袋。陳強調，因為X主動，才與她發生關係，他從未打算與X發展。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

陳指X有摸其胸口認為X享受

次被告陳卓軒續接受控方盤問指，X在與他性交時沒有反抗，而且X有摸他的胸口，故認為X是享受，惟控方質疑，X當時其實是想推開陳，而陳卻把X的舉動扭曲成享受。

陳用手指解釋性交姿勢

控方續指出，李曾作供指目睹X和陳正進行「女上男下」的性交姿勢，惟陳供稱指不是太清楚。控方質疑指：「單案到今時今日，你話你唔知女上男下係咩？」陳遂以手部動作形容與X的性交姿勢，他先以右手食指及中指屈曲向下，同時用左手表示他當時跪在床上。

質疑為何陳為X拿手袋

控方引述閉路電視片段指出，X和陳離開酒店時，X的個人物品包括電話及手袋均由陳拿著。控方質疑，以常理而言，現今年輕人機不離手，加上陳作供指X當時清醒，如果事實如此，為何X當時須陳幫忙拿取個人物？陳回應指，是因為X對他有好感和信任。

無索X電話因從無打算發展

控方續指，陳從沒有向X索取電話號碼，陳解釋：「因為我無打算同佢發展。」控方形容，所以陳與X的關係僅為大家飲酒，X主動，所以陳就與X和李「3P」，但從未打算要發展，陳同意。

案件編號：HCCC230/2024