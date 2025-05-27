健美小姐追夢讀營養學課程　見盡病患因飲食生病、冀更新營養資訊

追求運動健身近年成為不少都市人追求的目標，而營養與運動都是相輔相成。曾是平平無奇的「打工仔」徐佩盈為追夢轉型成營養師，毅然重返校園讀書，更在2023年參加香港自然健美大賽、並勇奪健美小姐第二名，親身了解運動營養的重要。



徐佩盈在2023年參加香港自然健美大賽，得到第二名。（受訪者提供圖片）

徐佩盈在2023年參加香港自然健美大賽，得到第二名。（受訪者提供圖片）

公開試成就未夠分入讀營養學士

90後徐佩盈自幼想成為營養師，但當時公開試成就未夠分入讀營養學士，唯有草草將就，選修其他學系。大學畢業後在大專院校工作，協助營運教育程式平台，她指當時自己每日「坐喺電腦面前」、日復一日循規蹈矩，但過的並非想要的人生。

徐佩盈於2023年9月入讀香港大學專業進修學院國際學院（HKU SPACE IC）與英國阿爾斯特大學合作的食物及營養學課程。（受訪者提供）

毅然放棄全職工作重返校園讀食物及營養學課程

出於對運動的熱愛，徐佩盈自言若要讀書便難兼顧工作，在經歷一番內心掙扎後，決定孤注一擲，毅然放棄全職工作，重返校園修讀營養學課程追夢。

她於2023年入讀香港大學專業進修學院國際學院（HKU SPACE IC）與英國阿爾斯特大學合作的食物及營養學課程，經過18個月的全職課程，今年1月取得榮譽理學士學位。

徐佩盈今年1月取得榮譽理學士學位。（受訪者提供）

徐佩盈直言修讀課程過程辛苦，但要盡力「讀到最好先可繼續升上去」成為營養師，她指幸好獲得課程獎學金、為進修提供實際支持，減輕部分生活壓力。而除了學習有關專業知識，徐佩盈認為課程提供很多參觀及實踐機會，了解到未來的路向。

參健美小姐勇奪第二 親身感悟到健美運動員需求

營養與運動是相輔相成，徐佩盈稱實踐重於理論，因此甘願成為「白老鼠」掌握健美運動員在營養等需要。她在同年參加香港自然健美大賽，並獲得第二名的好成績。

她稱備賽期間要嚴格控制飲食配合運動，由每餐份量、飲食時間、個人訓練強度到補充能量的食物都需精準控制，雖然辛苦，但至少兌現對自己承諾，更親身感悟到一名運動員的營養需求。

2023年徐佩盈參加了健美大賽並獲得獎項，她表示在備賽期間通過嚴格控制飲食配合運動，親身體驗並感悟作為一名運動員的營養需求。（受訪者提供）

2023年徐佩盈參加了健美大賽並獲得獎項，她表示在備賽期間通過嚴格控制飲食配合運動，親身體驗並感悟作為一名運動員的營養需求。（受訪者提供）

課餘時到社區客廳辦食物營養講座

徐佩盈表示，希望利用相關營養知識服務基層，因此課餘時到社區客廳等為劏房戶做身體檢查、記錄飲食，又舉辦食物營養講座、煮食工作坊等教導他們如何通過健康飲食預防或舒緩糖尿病、肥胖等健康問題。

徐佩盈目前在公立醫院病人服務助理（營養治療），了解病人的飲食及營養攝取等習慣。（受訪者提供）

徐佩盈工餘時間亦會到社區客廳等，與基層人士分享健康飲食的資訊，希望扭轉「食得健康會好貴」的誤解。（受訪者提供）

用實例竹駁「健康食物就一定貴」

她指有些市民誤以為「健康食物就一定貴」，她舉例一般在豆品店獲得的豆渣、有營養豐富的蛋白質，將其加入肉餅當中已是健康食物。徐佩盈未曾想到基層朋友會因她的工作坊特意寫千字文感謝她教授的知識，讓她得到未曾有的滿足感，更堅定做營養師的決心。

徐佩盈在社區客廳與基層人士分享健康飲食的資訊。（受訪者提供）

見盡病人因飲食生病 徐佩盈：其實無人想病 冀更新營養資訊

「坐唔定」的徐佩盈目前在公立醫院病人服務助理（營養治療），了解病人的飲食及營養攝取等習慣，她指見盡五花八門的病人因為飲食習慣生病感受頗深，每日都有病人向她請教飲食調節，「其實無人想病，只係大家唔知要點食得健康。」

她表示，現時香港有關營養師課程必需跟外國課程才可考取牌照，加上現有的營養飲食資訊落後，市民未必可以獲取更多營養資料，她期望政府可以在營養學上做多一點，讓市民參考。

徐佩盈今年1月取得榮譽理學士學位。（受訪者提供）

冀教更多人曉「病從口入」 9月起再進修朝合資格營養師目標進發

徐佩盈認為，無論是醫生，還是職業治療師等工作，都是做已患病、或是受傷後的治療和補救措施。她指正所謂「病從口入」，唯有營養師是可以通過指導更多人如何健康飲食，降低患病風險，做到防患於未然，提升人類健康。她希望日後可以帶着這份熱忱幫助更多人，為社會貢獻微薄之力。

徐佩盈將會申請於今年9月入讀人類營養學深造文憑的一年課程，亦計劃之後繼續修讀營養治療學深造文憑，加上一年實習經驗，就可成為合資格的營養師。