居屋2024揀樓｜啟德啟盈苑B座07尾號單位最搶手　樓王迅速被揀

【居屋／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／綠表／白表】「居屋2024」五個居屋項目早前完成攪珠，包括啟德啟盈苑，共7,132個單位，今日（29日）開始揀樓。今期居屋以市價七折出售，房委會共收到約10.6萬份申請表，其中白表約7.8萬份和綠表約2.8萬份，超額認購約14倍。不少合資格人士今早9時已到樂富房委會客戶服務中心選購單位，其中啟盈苑B座尾號07的單位最受歡迎，優先被揀走，當再有一07單位被揀走後，圍觀群眾傳出哀嘆聲，而今期樓王亦已迅速被選中。



啟盈苑B座尾號07的單位最受歡迎，優先被揀走，當再有一07單位被人揀走後，圍觀群眾傳出哀嘆聲。（林子慰攝）

「居屋2024」五個居屋項目早前完成攪珠，包括啟德啟盈苑，共7,132個單位，今日（29日）開始揀樓。（林子慰攝）

「居屋2024」五個居屋項目早前完成攪珠，包括啟德啟盈苑，共7,132個單位，今日（29日）開始揀樓。（林子慰攝）

房委會將按申請類別的優先次序，發信邀請合資格申請者在指定時間，前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。今早9時，不少合資格申請者已到中心選購單位，部分人在電子屏幕前觀察揀樓進度。截至9時28分左右，啟盈苑、安柏苑、高曦苑、兆湖苑及裕興苑尚餘配額/可選單位數目分別為706個、171個、351個、1126個及546個。

五居屋項目市價七折出售 超額認購約14倍

今期居屋以市價七折出售，售價143萬至467萬元，平均售價大約270萬元。五個項目包括啟德啟盈苑、油塘高曦苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑，以及屯門兆湖苑，共7,132個單位。另外有約300個在「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」推售因買賣協議撤銷而收回的單位，及新一批約400個租者置其屋計劃回收單位。

「居屋2024」五個居屋項目早前完成攪珠，包括啟德啟盈苑，共7,132個單位，今日（29日）開始揀樓。（林子慰攝）

房委會共收到約10.6萬份申請表，其中白表約7.8萬份和綠表約2.8萬份，超額認購約14倍。所有申請中，約五萬份屬家庭申請者類別，當中參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」共有約1.9萬份，佔家庭申請者約四成。另外約5.6萬份申請屬一人申請者類別。

「居屋2024」今日（29日）開始揀樓。圖為今期項目啟盈苑。（資料圖片／歐嘉樂攝）

居屋2024｜10月3日至23日接受申請。圖示為啟德啟盈苑的模型。(政府新聞處圖片）

啟德啟盈苑「樓王」呎價10,450元 開則屬「開門見廁」

今期「樓王」是啟德啟盈苑B座29樓一單位，實用面積447呎，售價467萬元，呎價10,450元，開則屬「開門見廁」。項目距離港鐵宋皇臺站只需約1分鐘步程，單位座向西北，料可望啟德車站廣場，由於單位屬高層，相信可遠眺啟德體育園。不過，項目僅設有6部升降機，每層只得2部升降機可以到達。以每部升降機可到10層估計，B座或會出現平均155戶共用一部升降機的情況。

今期「樓王」是啟德啟盈苑B座29樓一單位，實用面積447呎，售價467萬元，呎價10,450元，開則屬「開門見廁」。（林子慰攝）

房委會網站提供售樓說明書和價單

房屋會已在房委會的網站上載提供售樓說明書和價單，而樂富客務中心會有實體版本供公眾索取。房委會將按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間，前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。

「居屋2024」申請者類別揀樓優先次序。（政府新聞處圖片）

「居屋2024」各項目單位數目、面積、售價。（政府新聞處圖片）

房屋署早前回覆《香港01》查詢表示，「居屋2024」的5個新屋苑中，裕興苑、啟盈苑和高曦苑採用「立體預製浴室及廚房」組件；安柏苑和兆湖苑則採用「組裝合成」建築法（MiC）建造整個單位。