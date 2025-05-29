居屋2024︱兩孩媽受惠「家有初生」優先揀啟盈苑：靠子女帶來好運

今日（29日）是居屋2024首日揀樓日，首批揀樓者早上9時已到樂富房委會客戶服務中心選購單位，啟盈苑B座尾號07的單位面向東南方，可望海景，最受市民歡迎，未到10時，已有不少07室單位被選走。



今年首次推出「家有初生」優先配屋計劃，首位受惠該計劃的市民黃女士表示「計劃幫了好多，令我們上樓速度提升不少」。另外，有申請居屋十數次的公屋住戶直言是次置業很開心，「揀咗最大個單位」，自己支付首期後，將與丈夫及大學剛畢業的兒子一齊供樓。



今日（29日）是居屋2024首日揀樓日，首批揀樓者早上9時已到樂富房委會客戶服務中心選購單位。（林子慰攝）

今日（29日）是居屋2024首日揀樓日，首批揀樓者早上9時已到樂富房委會客戶服務中心選購單位。（林子慰攝）

是次居屋的選樓次序先讓受清拆計劃影響的家庭申請者揀樓，然後為「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的申請者，最後才到一人申請者。

受惠「家有長者」買家鎖定「樓王」啟盈苑：400幾萬算平

受惠於「家有長者」計劃的阿偉今年63歲，日後將與年逾九旬的父親同住啟盈苑B座。是次是他第六次申請居屋，揀選了尾號為07的兩房一廳單位，他指該單位「望海景望得靚啲」。被問會否認為是次居屋定價太貴及擔憂日後經濟，他表示「無壓力、400幾萬算平，平時儲吓儲吓就有」。

今期居屋2024共五個項目可選，包括屯門兆湖苑。（林子慰攝）

今期居屋2024共五個項目可選，包括東涌裕興苑。（林子慰攝）

另外，今年政府首度推出「家有初生」優先配屋計劃，讓年滿一歲或以下的初生嬰兒的家庭申請者優先揀樓。首位受惠該計劃的市民黃女士有一子一女，因校網及交通方便的特點，同樣選了「樓王」啟德啟盈苑B座07室的單位，冀日後可望海景。她現時租住於屯馬線新區的樓盤，月租約1.8萬。

黃女士稱，過往曾申請居屋兩至三次都失敗，認為是次成功因子女帶來的運氣。至於會否擔憂日後需要供樓及養育子女的洗費壓力，黃女士表示：「見步行步。」她指供樓與租樓價錢差不多，平時不需要特別省錢，而且自住毋須憂慮樓價跌。她亦指出，家有初生計劃提前他們抽樓的號碼及置業速度，故可揀選較大的單位。

黃女士及其丈夫為第一位受惠於「家有初生」優先配屋計劃的家庭申請者，先前曾申請兩至三次居屋不果，認為是子女帶來好運故成功。（林子慰攝）

面臨清拆華富邨居民受惠優先揀樓

今年派揀樓順序第一梯隊為受清拆計劃影響的家庭申請者，當中包括華富邨華安樓和華樂樓。現時住於華富邨的李太表示曾申請居屋十數次都失敗，今次成功置業十分開心。李太亦揀選了啟盈苑B座07室的單位，認為該屋邨交通方便。她表示是次居屋定價較之前高，「一家人會一齊努力」，自己支付首期後，丈夫與剛大學畢業的兒子亦會一齊供樓。