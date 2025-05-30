王沛詩連續第三度獲任監警會主席 6.1任命生效 為期兩年
撰文：吳美松
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政府今日（30日）宣布，再度委任王沛詩為獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）主席，任命由下月1日開始，為期兩年。翻查資料，王沛詩在2021年接替梁定邦成為監警會主席，其後在2023年續任，今次是她第三度獲委任，總任期達6年。
上述任命由行政長官根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》（第604章）第5條作出。保安局局長鄧炳強表示，很感謝監警會「致力確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度的寶貴貢獻」。
他又稱深信在王沛詩領導下，監警會會繼續貫徹履行在《監警會條例》下的法定職能，確保市民的投訴獲公平公正處理；同時從投訴中汲取經驗，向警方提出改善建議以提升服務質素及專業水平。
鄧炳強表示，政府會繼續全力支持監警會積極發揮其獨立的法定監察職能，維護香港公平公正、對公眾問責的投訴警察制度。
監警會現時有一名主席、三名副主席及14名非官方成員。翻查資料，王沛詩在2005年至2010年間為監警會委員，其後接替梁定邦，於2021年6月1日上任監警會主席一職。2023年兩年任期完結時獲續任。
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