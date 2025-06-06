蔡天鳳前家姑案　被告爆其子與蔡仍很好　更一同向蔡的丈夫攞著數

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（6日）在區域法院續審，李瑞香繼續自辯，並就她曾向前親家張燕花自稱「身有屎」解釋。李稱其子鄺港智和蔡天鳳分開後，兩人關係仍然很好，且有一同向蔡第二任丈夫譚方駿「攞著數」，如蔡帶譚賭錢，蔡可收到佣金，鄺則會配合。法官不禁問這屬蔡和鄺的事，為何李自覺「身有屎」？李回應說：「我個仔咁樣，你唔覺得係我身在屎？」李又稱，認為這屬醜事不想提及。控方下周一將會盤問李。



被告李瑞香稱，其子鄺港智與其夫鄺球均向她稱，其子2017年所涉的事件已賠錢解決。(朱棨新攝)

認為兒子被警員追查的事已解決

被告李瑞香自辯時續提到，警員2017年到她將軍澳尚德邨住所，並問其幼子鄺港智是否在家，李指鄺港智不在。她不記得警員有否講及為何要找鄺，但警員有透露其子被通緝。李因此有向兒子查問，鄺稱和朋友「炒金」起爭拗，又指事情已解決，她曾任警員的丈夫鄺球亦稱，已賠錢了事。李因而此認為事件已解決。

指鄺當日趕著離家往找蔡

至於李瑞香得知蔡母就蔡天鳳失蹤報案後，她於2023年2月22日凌晨曾催促鄺港智離開加多利山單位。李稱當時鄺告知她蔡失蹤，且已報警，鄺于是和蔡的丈夫譚方駿，打算坐車尋找蔡。故她當時有說：蔡只是失蹤數小時，竟然這麼快便報案。

「死啦」是其口頭禪

閉路電視又拍到李叫鄺「快啲」，又說：「下一步即刻嚟架啦……」和「死啦。」她稱鄺港智電召的車快將扺達，因此催促鄺快一點；至於「死啦」則是她的口頭禪。她在片段稱：「我好驚呀。」李稱因蔡失蹤而感到擔心。

擔心事件驚動蔡父上單位

李又稱，她擔心事件會驚動蔡的父親，因為加多利山的單位由蔡父出資購入，蔡父曾經到訪單位，並發現鄺港智的衣物，蔡父曾說：「唔好俾我知道佢（鄺港智）喺度住。」辯方問李，當時是否擔心警員到其單位，李說：「唔驚。」沒有想過警員會來。

被告李瑞香稱，覺得蔡天鳳與其子鄺港智關係好好，根本不像已離婚。(蔡天鳳IG)

被告李瑞香指其幼子鄺港智常與蔡天鳳一同向蔡第二任丈夫攞著數。(資料圖片)

被告李瑞香指，加多利山物業由蔡父出資購買，蔡父曾言不想其子住在單位。(資料圖片)

指蔡與鄺合作攞譚著數

此外，李瑞香和蔡母張燕花於2023年2月23日下午4時許通電話，期間李稱「身有屎」。李在庭上「唉」了一聲，思考數秒後答：「因為見到Alex（鄺港智）同Abby（蔡天鳳)根本就好好，佢兩個一齊去攞阿駿(譚方駿)著數，我覺得係我既醜事，唔想講唔想提。」

蔡向譚報大數攞錢

法官即問「乜著數？」李指蔡帶譚方駿賭錢，蔡可收到佣金，鄺港智則配合。此外，譚向專科醫生求診，蔡天鳳則「報大數攞錢」。李又指，鄺港智和蔡天鳳分開後，關係仍然很好， 鄺港智曾買首飾予蔡天鳳，蔡天鳳則送衣物予鄺港智。

不覺蔡與鄺離了婚

辯方指，同意案情提及兩人於2017年離婚，李指：「我覺得佢地一齊，唔覺佢地離咗婚。」至2023年，她不知道鄺港智和蔡天鳳離婚。她又指，曾經問及鄺港智的感情狀況，鄺港智稱：「玩吓有啦，有人追我添。」李指蔡知道鄺港智有女伴後，心生醋意，罵鄺買車接載女朋友，並說：「我都未坐過。」

法官問，「搵著數」是鄺港智和蔡天鳳的事，為何李在通話中稱「我身有屎」，李回應指：「我個仔咁樣，你唔覺得係我身在屎？」

有叫張母和警方合作

此外，李在通話稱： 「你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」李稱當時著張燕花配合警方，又稱：「我話你鐘意講就講，我成日都叫佢講。」

蔡譚結婚獲贈曼克頓山單位

辯方亦問及，張燕花日前供稱居於美孚曼克頓山的單位，李透露蔡和譚方駿結婚時，其「老爺」送贈該曼克頓山單位，單位持有人為蔡。此外，蔡的「老翁」亦給了蔡數百萬元的禮金。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/2024