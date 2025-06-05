問題老是常出現　食水黑點洗不了

皇后山邨居民上星期五（5月30日）發現食水出現黑色雜質，翌日（5月31日）鄰近的山麗苑亦有同樣情況報告。兩個屋苑與粉嶺市中心有一定距離，即使民政署、房屋署及關愛隊向居民派發樽裝水，水務署亦在屋苑外設置臨時水箱，惟市民無水可用的不便可想而知，如此生活一日都嫌長。發展局局長甯漢豪今周三（6月4日）也不得不承認情況不尋常，但仍然表示不知道黑點何時完全消失。



就連傳媒也委託了化驗結果並且相信黑色物料為瀝青，水務署署長黃恩諾周四（6月5日）終於公布官方化驗結果，確認黑色顆粒大部分為瀝青，亦夾雜少量藍色樹脂，源自閘掣。由於2022年皇后山邨已加裝0.1毫米濾網，署長相信雜質並非後來進入供水系統，而是在2022年或之前已經殘留。他又強調瀝青不含有毒物質，署方的研究顯示即使煮沸亦無致癌物，因此食水飲用安全。

水務署署長黃恩諾(左)及房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝交代皇后山邨食水含瀝青事件。(梁鵬威攝）

符合香港食水標準 但感官準則呢？

由水務署署長到發展局局長，官方反覆強調食水樣本「符合香港食水標準」，完全忽視了市民的直觀憂慮——水龍頭流出可見的黑色顆粒。即使技術指標上安全、無毒，試問誰會使用？更遑論飲用。不過署長不只「表達上可以改善」，更重要的是根據今年4月更新的最新食水標準，除了化學及細菌指標外，「食水感官準則」還加入了「無可見物」的標準。如今皇后山食水中出現黑色顆粒，明顯已經違反此項準則。為什麼官方至今未有主動承認食水不合格，反而將焦點一再引導到飲用安全標準？

加入「無可見物」準則，說明了當局也知道觀感重要。事實上，食水出現黑色顆粒並非新鮮事，而是困擾香港多年的老問題。

例如2014年7月，沙田圍多個屋苑有住戶發現食水含黑色微粒，後來確認為瀝青，來自老化輸水管的防鏽瀝青內層剝落；2017年11月筲箕灣愛東邨發現食水有黑點，懷疑與政府水管內壁老化剝落的瀝青有關；2019年8月將軍澳有屋苑在水務署維修工程後發現食水變黃及有黑色物，水務署強調瀝青不影響食水安全；2020年12月將軍澳再有公共食水鋼管因內壁老化導致瀝青保護層剝落，水務署重申瀝青為惰性物料……

就連皇后山邨本身，在2022年9月至10月也出現食水有不明黑點報告，當時水務署確認樣本含有「微量肉眼難以察覺的沉積物」，並解釋新落成的屋邨及屋苑於入伙初期由於人口較少，用水量相對較低，故可能會有沉積物累積，當入伙人口增加，用水量會相應增加，有機會沖出一些沉積物。

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現食水混雜黑色顆粒。事件發酵近一個禮拜，水務署署長黃恩諾6月55日始公布調查結果，指黑色物質為瀝青，當中夾雜樹脂，推斷自2022年12月已殘留水管中。（賴卓盈攝）

食水黑點幾乎每一次發生都是水管內壁的瀝青保護層剝落，每一次水務署都強調不影響食水安全，但每一次市民都因此而無法安心飲用。

更換工程仍需時 食水問題無限loop？

瀝青物料從老化水管剝落，毫無疑問已成為香港供水系統的一個長期問題。如果沖洗喉管以至供水系統可以解決問題，那麼為什麼皇后山邨不足三年光景，「瀝青水」問題再次爆發？署長也一再提及「2022年事故」，估計物料2022年12月前殘留，不禁令人質疑當年的處理是否徹底？抑或清洗供水系統也無法避免黑點再現？

水務署不只在加入「無可見物」的標準，亦正分階段為全港有內壁瀝青保護層的食水分配水管進行改善工程，首階段包括在東區、深水埗區、西貢區和屯門區更換或修復全長約20公里食水水管，並在工程完工前安裝濾水網。然而未到更換粉嶺區水管，皇后山已經爆發食水問題，是否代表政府應搶在問題前加強預防工作，在更多有潛在風險的舊式喉管升級濾網？對新建屋邨的內部供水系統驗收，是否也應該有更嚴格的沖洗和檢測標準？

食水出現黑點後強調飲用安全、抽取食水樣本、進行化驗、確認為瀝青物料、加裝濾網……一套處理機制明顯已經運作多次，但「行之」不代表「有效」。如果我們只是繼續官僚，這肯定不是最後一次食水黑點事件，甚至不排除皇后山邨居民會面對「三次傷害」。唯有正視黑點背後的系統不足，以更積極和負責的態度應對問題，政府才可以「沒有最好，只有更好」。