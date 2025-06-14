蝴蝶風球．最新消息｜天文台：下午12時20分改發三號風球

【打風／HKO／移動路徑／一號風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】一號戒備信號生效！天文台今早（14日）9時45指，過去數小時，蝴蝶採取東北路徑橫過北部灣，其外圍環流為廣東沿岸帶來狂風驟雨。預料蝴蝶會在中午前後於雷州半島登陸，隨後會橫過廣東及廣西交界一帶。預料與蝴蝶相關的強風區會逐漸普遍影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強，稍後高地達烈風程度。天文台會在下午12時20分改發三號強風信號。



隨著蝴蝶進一步移入內陸並減弱，天文台預料本港風力會在明日稍後逐步緩和。雖然星期一及星期二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。



天文台表示，蝴蝶的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶。一號戒備信號會在今日（13日）維持。(李家傑攝)

▼打風｜6月14日最新風暴消息▼

【10:00】教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【09:45】天文台：下午12時20分改發三號強風信號。

【09:22】旅遊事務署宣布，由於天文台會在今日下午發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【07:45】天文台指，過去數小時，蝴蝶採取東北偏北路徑橫過北部灣，其外圍環流為廣東沿岸帶來狂風驟雨。天文台預料蝴蝶會在今日日間於雷州半島登陸，隨後會橫過廣東及廣西交界一帶。

天文台預料與蝴蝶相關的強風區會逐漸普遍影響珠江口一帶，今日稍後本港風力會增強，高地達烈風程度。天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。

隨著蝴蝶進一步移入內陸並減弱，預料本港風力會在明日稍後逐步緩和。 天文台指，雖然星期一及星期二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，建議市民請保持警惕。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【00:00】天文台今日（14日）凌晨零時指，蝴蝶已在海南島西部沿岸登陸，與其相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸，預料蝴蝶會在早上大部份時間與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至星期六中午。

天文台6月13日下午2時更新預測移動路徑圖，蝴蝶集結在香港之西南約 720 公里， 預料今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島。(天文台圖片)

▼打風｜6月13日最新風暴消息▼

【18:20】天文台特別天氣提示指，與熱帶氣旋蝴蝶相關的強雷雨區正影響本港以南海域，並逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，籲市民提高警惕。

【17:00】天文台指一號戒備信號會至少維持至明日中午，而按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日日間在雷州半島附近登陸，隨後橫過廣東及廣西交界一帶，與其相關的強風區有機會在明日稍後開始逐漸影響珠江口一帶，該區亦會有狂風驟雨。天文台會視乎蝴蝶的強度、與香港的距離及本地風力變化，在明日下午評估是否需要改發三號強風信號。

【14:00】天文台表示，與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸。預料蝴蝶會在今日(13日)橫過北部灣，與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日（6月14日）在雷州半島一帶登陸，與其相關的強風區亦會在未來一兩日逐漸靠近珠江口一帶。天文台會在明日評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

【11:45】天文台指，過去數小時，蝴蝶稍為增強， 與其相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸。預料蝴蝶會在今日橫過北部灣，與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日（6月14日）在雷州半島一帶登陸，與其相關的強風區亦會逐漸靠近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在明日日間逐漸增強及狂風驟雨增多，稍後高地風力間中達烈風程度。天文台會在今晚至明早評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

【07:45】天文台預料蝴蝶今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今日大部份時間維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶隨後會轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在明日（6月14日）日間逐漸增強，稍後高地間中達烈風程度，有狂風大驟雨。天文台會在今晚至明早評估是否需要改發三號強風信號。

隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

【06:45】一號戒備信號，現正生效。

天文台發出最新風暴消息，指「蝴蝶」的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶。一號戒備信號會在今早維持。

按照現時預測路徑，「蝴蝶」今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在明日逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。

天文台會在今日稍後至明早評估是否需要改發三號強風信號。隨著「蝴蝶」在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日稍後會逐步緩和。

▼打風｜6月12日最新風暴消息▼

天文台6月12日下午4 時45分更新預測移動路徑圖，蝴蝶集結在香港之西南約 730 公里 今日會大致移向海南島西部並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島。（天文台圖片)

【13日（星期五）04:45】一號戒備信號現正生效。

天文台指，「蝴蝶」的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，部分地區雨勢有時頗大。一號戒備信號會在今早維持。按照現時預測路徑，「蝴蝶」今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。

預料本港普遍風力會在明日（6月14日）逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。天文台會在今日稍後至明早，評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

【23:00】蝴蝶增強為強烈熱帶風暴。天文台指，蝴蝶環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，部分地區雨勢有時頗大。一號戒備信號會在今晚及明早（13日）維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶明日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在星期六逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。天文台會在明日稍後至星期六早上評估是否需要改發三號強風信號。

隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日稍後會逐步緩和。

【20:00】天文台發出特別天氣提示，指與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大及可能有猛烈陣風，籲市民提高警惕。

天文台6月12日下午發出熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度。（天文台圖片)

【16:00】天文台表示，在下午4時熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南約730公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向海南島並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。

蝴蝶的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，一號戒備信號會在今晚及明早維持。按照現時預測路徑，蝴蝶明日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在星期六逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。天文台會在明日稍後至星期六早上評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日稍後會逐步緩和。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【14:00】澳門氣象局表示，受熱帶風暴蝴蝶影響，三號風球仍然生效。今日(12日)下午4時至下午7時將考慮改發一號風球。預測澳門風力將會減弱。

【11:45】天文台表示，正午12時，熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南約720公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向海南島並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸，受其廣闊環流與中國東南部的高壓脊共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測，蝴蝶會在明日登陸海南島，本港風力亦會有所減弱，但隨著蝴蝶橫過華南西部並稍為接近珠江口一帶，預料星期六至星期日初時本港可能會普遍吹強風，高地間中達烈風程度，而蝴蝶的狂風大驟雨亦會影響該區。天文台會在明日評估是否需要發出三號強風信號。

【08:00】天文台今日(12日)早上8時指，熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南約710公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向海南島並逐漸增強，隨後移向雷州半島至北部灣一帶。與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸。同時，在蝴蝶的廣闊環流與中國東南部的高壓脊共同影響下，今日本港部分地區仍間中吹強風，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

蝴蝶明日(13日) 將登陸海南島，本港風力會有所減弱。按照目前預測路徑，蝴蝶隨後會橫過華南西部，稍為接近珠江口一帶，而蝴蝶的狂風大驟雨亦會影響該區，預料星期六至星期日初時本港可能會普遍吹強風。天文台會在明日評估是否需要發出三號強風信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【06:00】澳門氣象局改發三號風球。即表示受到熱帶氣旋的影響，澳門的持續風速現正或預測將達41公里/小時至62公里/小時，陣風約達至110公里/小時。

▼打風｜6月11日最新風暴消息▼

天文台6月11日今早11時更新預測移動路徑圖，蝴蝶蝴蝶集結在香港以南約660公里，中心附近最高持續風速: 每小時 55 公里（天文台圖片)

【16:55】天文台指，蝴蝶正在整合中，在其廣闊環流與中國東南沿岸高壓脊的共同影響下，本港今晚至明日初時（6月12日）部分地區間中吹偏東強風，除非蝴蝶迅速增強及本地普遍持續吹強風，一號戒備信號會在今晚及明早維持。

按照現時預測，雖然本港星期五初時的風力會稍為減弱，但隨後本港將逐漸轉吹偏南風，並間中有狂風大驟雨，普遍地區可能會吹強風。天文台會視乎蝴蝶屆時的強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五改發三號強風信號。

天文台6月11日凌晨發出熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度，可見12日深夜，其強度接近熱強烈熱帶氣旋上限（風速每小時118公里或以上屬颱風）。（天文台圖片)

【15:00】熱帶低氣壓蝴蝶已增強為熱帶風暴。在下午3時，蝴蝶集結在香港之西南偏南約640公里，即在北緯16.8度，東經112.2度附近，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。蝴蝶現集結在香港之西南偏南約640公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。

【11:45】天文台指出，今日(11日 )正午12時，熱帶低氣壓蝴蝶集結在香港以南約650公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。按照現時預測路徑，蝴蝶今日仍與本港保持約600至700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

天文台會視乎其強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（6月12日）稍後至星期五（6月13日）改發三號強風信號。

【09:45】天文台指出，一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。位於南海中部的熱帶低氣壓已命名為蝴蝶。

上午10時，蝴蝶集結在香港以南約680公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。

按照現時預測路徑，蝴蝶今日（6月11日）仍與本港保持約700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。預料蝴蝶會在未來一兩日逐漸增強並大致移向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。

【00:49】天文台指出，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日仍與本港保持超過700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶會影響南海北部。一號戒備信號會在今日早上維持。預料該熱帶低氣壓會在未來一兩日逐漸增強並大致移向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。天文台會視乎其強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周四（12日）稍後至星期五（13日）改發三號強風信號。

天文台6月11日00:50更新九天天氣預報，料周末有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片)

【00:40】天文台發出發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。

在晚上11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約780公里，其中心附近最高持續風速約為每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。

【00:20】澳門物理氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓移動較為緩慢，並於今日初時與澳門保持約800公里距離，按目前移動趨勢預測，今日早上將適時發出一號風球。預料該熱帶低氣壓未來一兩日將逐漸增強並移向海南島附近，隨後再轉向廣東西部沿岸。

與其相關的環流將於本週後期為廣東沿岸帶來不穩定的天氣，澳門風勢將會增大，有頻密驟雨及雷暴，呼籲請市民留意最新天氣資訊，並適時做好預防準備。

6月10日晚上9時半氣象衛星圖像顯示，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離。紅色為強對流天氣區域。（天文台圖片）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有市民及遊客在尖沙咀海旁觀看風景。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。在中環碼頭，有遊客光顧「香港名物」軟雪糕降溫。(梁鵬威攝）

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▼打風｜6月10日最新風暴消息▼

天文台6月10日晚上9時半指出位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（天文台圖片)

熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度。（天文台圖片)

【21:37】天文台今晚（10日）9時半指出，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在明日（11日，星期三）凌晨0時40分發出一號戒備信號。

天文台發出的預測移動路徑圖顯示，料這個將命名蝴蝶的熱帶氣旋周三（11日）晚上增強為熱帶風暴，其中心附近最高持續風速約為每小時75公里，到周五晚上升級強烈熱帶風暴中心附近風速約每小時105公里，接近升呢颱風風力（每小時118公里或以上）；到周五間（13日）晚上減弱為熱帶風暴，料周日晚上降至低壓區。

天文台預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離，預測周三向西北移動並增強，到周四晚上轉向北移動，周五初段在海南島南邊的三亞市一帶登陸，再向北「劏肚」掠過海南島，周五深夜在雷州端二度登陸，其後移向廣東內陸並減弱。在第二度登陸後，周五深夜至周六早上吹襲湛江時最近香港，料於香港之西南偏西400公里掠過。

天文台6月10日下午4時半更新九天天氣預報，料周末有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片)

天文台測周三吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，海有湧浪；漸轉多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。

周四起天色轉差，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多；海有湧浪。

到周五吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大，海有湧浪。周六天氣相若，吹南風5級，離岸間中6級，高地達7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。6級及7級屬強風，即3號風球風力。