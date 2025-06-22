海皇粥店結業｜前員工：當年100%冇用預製菜　同行憂步後塵謀求變

【海皇粥店結業／傳統粥店／餐飲業】創立於1992年的海皇粥店，為全港首間連鎖粥店，高峰期有逾30間分店，曾風光一時，惟上月7日突然宣布全線結業，結束長達33年的港人品牌。有海皇粥店前員工表示非常唏噓，估計高昂的租金及港人消費習慣的改變，成為海皇的真正死因。



前員工回顧海皇當年營運很講究，大部份廚師須在工場熟習製作腸粉及炸油器等技能，才獲派往各分店工作，食物「百分百保證」非預製菜，只有搓麵粉等前期工序提前在工場完成，其他都在店內新鮮製作，長期做到無停手，「我哋嗰陣時假期需要排隊，食粥都需要排隊，所以你係想像唔到個落差係咁大。」



「海皇」當年更是不少粥舖的參考指標，「忠記粥品」黃埔店負責人林小姐形容海皇的老闆為「偶像」，讚揚他率先領導粥店走向現代化，改變過去港人對粥店污糟邋遢的印象，感嘆在見證一個時代的終結。不過海皇粥店倒閉也敲響警號，促使她認真考慮店舖未來的方向，計劃推出甜粥及湯飯等新產品吸客，目標未來三個月收支平衡。



從「海皇之死」看粥店生存之路．一



在得知海皇粥店結業的消息後，前員工芳姐感到非常唏噓。（黃寶瑩攝）

海皇粥店前員工芳姐（右）估計高昂的租金及港人消費習慣的改變，才是真正死因。（黃寶瑩攝）

海皇粥店前員工芳姐已轉投忠記粥品工作。（黃寶瑩攝）

好感慨囉，因為正常思維嚟講，雖然我離開咗嗰度，我都想嗰度係好嘛。我希望下次行開嗰度，都會見返舊同事，或者坐下我都好開心嘛。例如佢仲喺度未執既話，我仲有機會去做返嘛，因為我哋以前同事大家拍檔都講過『我哋到時再一齊拍過』，但冇喇。 海皇粥店前員工芳姐

海皇粥店前員工去年短暫離職成永別 「戰友」各散東西

芳姐在2016年加入油尖旺區的海皇粥店，任職樓面的崗位，去年因私人理由離職，至今年她重返職場，店舖卻消失在時代洪流中，昔日的「戰友」也各散東西。她遂在今年3月加入忠記粥品黃埔店，繼續從事樓面工作。

芳姐稱，昔日海皇粥店門店每逢假期大排長龍。（資料圖片／周令知攝）

芳姐稱，昔日海皇粥店門店每逢假期大排長龍。（資料圖片／周令知攝）

海皇粥店油尖旺分店高峰期每逢假日大排長龍︰冇停手㗎

不久後，海皇國際有限公司在5月7日宣布全線結業，芳姐為海皇粥店效力多年已懷有深厚的感情，感到非常唏噓。她憶述指，油尖旺區門店每逢假期大排長龍，吸引來自日本等海外旅客專程光顧，深得老闆的重視，沒想到全線結業的日子來得如此突然。

唏噓㗎，因為佢係好高峰期嗰陣時，冇停手㗎，唔會畀你有諗嘢空間。我哋嗰陣時假期需要排隊，食粥都需要排隊，所以你係想像唔到個落差係咁大。 海皇粥店前員工芳姐

海皇國際有限公司在5月7日宣布全線結業。（黃浩謙攝）

海皇國際有限公司在5月7日宣布全線結業。（黃浩謙攝）

料兩大死因︰租金高位急速擴張、港人消費習慣改變

芳姐估計，由於海皇粥店急速擴張的時期，適逢本港租金飆升至最高點，因此當新冠疫情爆發打擊食肆生意，加上港人消費習慣改變，海皇粥店逐漸走下坡。「點解我感觸咁深？因為嗰間舖頭前線嚟講，生意係數一數二，所以佢一落千丈嘅時候，我哋真係覺得好唔甘心。」

部份市民將海皇粥店結業的原因歸咎於水準下滑，甚至懷疑食物由預製菜製作而成。不過芳姐「百分百保證」海皇粥店的食物並非預製菜，若以腸粉及油器為例，原來大部份廚師須先接受「大師傅」的培訓，在工場熟習技巧後才獲准派往各分店工作。

芳姐「百分百保證」海皇粥店的食物並非預製菜。（資料圖片／周令知攝）

芳姐強調海皇粥店只有搓麵粉等前期工序提前在工場完成，其他都在店內新鮮製作。 （資料圖片／周令知攝）

前員工強調非預製菜 僅搓麵粉等前期工序提前完成

芳姐又稱，海皇粥店的爐具已申請獲得專利，毋須再像傳統粥店需要定時派員攪拌均勻，更設有時間按鍵，員工只需開「水喉」便可取得白粥。她強調只有搓麵粉等前期工序提前在工場完成，其他都在店內新鮮製作。

翻查資料，五常法源於日本的5S管理，由何廣明改良並引進香港，海皇粥店在1999年底獲香港五常法協會通過認證，成為首間取得「五常法認可證書」的香港食肆。芳姐指，海皇粥店制定一套嚴格衛生標準，在她離職前仍然堅守五常法，所有雪櫃每日維持清潔衛生。

忠記粥品為家族式經營的粥店，主要集中於港島及九龍的商住區，其中黃埔店由林小姐與3名弟妹合力經營。（黃寶瑩攝）

忠記粥品黃埔店在去年12月開業。（黃寶瑩攝）

芳姐過去曾輾轉在多間粥店工作，她認為集團式與家庭式經營的模式各有千秋，前者的好處為規範化，員工只需跟從既定程序接章工作，後者則可按情況靈活作出改變。「海皇嘅樓面唔需要掂到食物嘢，呢度就比較靈活，一句可以咁講晒，比較靈活咁運作。」

忠記粥品家族式經營 家族成員總店培訓後方可自立門戶

忠記粥品為家族式經營的粥店，主要集中於港島及九龍的商住區，包括中環、灣仔及北角等。其中黃埔店由林小姐與3名弟妹合力經營，她透露忠記由爺爺宗叔創立，家族成員在中環總店接受培訓後可自立門戶，獲准許使用「忠記粥品」的招牌，她們便在去年「出師」，同年12月為家族在黃埔擴展分店。

林小姐自言海皇粥店有著偶像光環，讚揚其老闆蕭楚基率先領導粥店走向現代化。（黃寶瑩攝）

海皇粥店的結業已引起林小姐的憂慮。（黃寶瑩攝）

讚海皇粥店領導粥店走向現代化︰感覺睇住一個朝代又起又跌

雖然父輩與海皇粥店曾為競爭對手，但林小姐形容海皇有著偶像光環，讚揚其老闆蕭楚基率先領導粥店走向現代化，包括制定統一的員工制服等，改變過去港人對粥店污糟邋遢的印象。她更感嘆在見證一個時代的終結。

我哋本身做粥嗰行，都會留意相關新聞，海皇點樣發跡，嗰時蕭生做嘅訪問都有睇，其實內心對佢係覺得呢個人好勁呀。佢由一間細細嘅鋪，愈開愈多，開到30間，我自己感覺睇住一個朝代，起跟住又跌咁樣囉。 忠記粥品黃埔店負責人之一林小姐

忠記粥品忠於傳統做法，不添加味精，白粥只通過腐竹調味。（黃寶瑩攝）

林小姐透露夏季及冬季的生意額相差甚遠，夏季日均減少約200碗粥。（黃寶瑩攝）

忠記中環店疫情前午市撐起一半營業額 惟今非昔比

海皇粥店的結業也為業界敲響警號，惟粥店式微並非單一原因造成，涉及到經濟不景、顧客層收縮等複雜的因素。林小姐透露，忠記中環店在疫情前僅靠平日午市，足以撐起營業額的一半，惟疫後經濟環境大不如前，疑因寫字樓的空置率增加，顧客量大幅下滑。

疫情嗰段時間，大家係覺得捱得落去就捱，因為有個期望，你會覺得捱過咗疫情，所有嘢可以翻返去以前咁樣，但你係發覺捱過疫情之後，原來所有嘢已經唔同咗。 忠記粥品黃埔店負責人之一林小姐

忠記粥品忠於傳統做法，不添加味精，白粥只通過腐竹調味。（黃寶瑩攝）

忠記粥品忠於傳統做法，不添加味精，白粥只通過腐竹調味。（黃寶瑩攝）

對年輕人不吃粥感憂慮︰見到學生嚟會特別優待佢

港人北上消費更進一步打擊粥店的生存空間，林小姐透露今年復活節連假的生意額遠低於平時的周一至周五，即使市民平日願意到店光顧，消費力也明顯在減弱。「我哋個價錢唔貴㗎喇，可能有啲客買個牛脷酥，佢都會講牛脷酥11蚊好貴喎。」

再雪上加霜是，時下年輕人已失去吃粥的習慣，顧客年齡層全為30歲以上，當中又以長者為主，甚至林小姐身邊的朋友也不願到店。她笑說︰「有時候叫啲朋友嚟食，佢話我又唔係唔舒服，又唔係病咗，所以我哋見到學生嚟，會特別優待佢，會特別好招呼。」

林小姐計劃推出多款湯飯，針對育有小童的家庭客推出甜粥以擴展客群，包括粟米南瓜粥及小米蕃薯粥等。（黃寶瑩攝）

林小姐在想辦法平穩渡過未來三個月，目標達至收支平衡。（黃寶瑩攝）

夏季日均賣少200碗粥 擬推湯飯及甜粥吸客

此外，粥店受到先天性不足影響，部份市民不願在炎炎夏日享用一碗熱騰騰的粥。林小姐透露夏季對比冬季的生意額相差甚遠，日均減少約200碗粥，因此她強調必須想辦法平穩渡過未來三個月，目標達至收支平衡。

目前林小姐已針對顧客消費力下降，特地設計低至20元的下午茶餐。另外有鑑於家族其他分店的數據顯示湯飯在夏天可佔銷量一半，她計劃跟隨推出多款湯飯，並針對育有小童的家庭客推出甜粥以擴展客群，包括粟米南瓜粥及小米蕃薯粥等。

忠記粥品黃埔店針對顧客消費力下降，特地設計低至20元的下午茶餐，顧客可任選一款油器。（黃寶瑩攝）