粵車南下｜陳美寶稱在港左軚車意外率遠低右軚　不擔心損道路安全

政府昨（2日）公布「粵車南下」政策詳情，預計11月起接受申請，讓合資格粵車駛入本港市區。運輸及物流局局長陳美寶今（3日）在電台節目中表示，現時約有8,500輛左軚內地車於本港行駛，去年上半年的意外率是0.2%，低於市區內右軚車的意外率，不擔心計劃實行後，會影響道路安全。



運輸及物流局局長陳美寶表示，現時於香港行駛的左軚內地車意外率低於市區內右軚車。（資料圖片 / 立法會直播截圖）

政府計劃於11月起接受「粵車南下」申請，獲批車輛准許駛入市內，而非只可停在口岸；初期每日入境名額100個，每趟可留港3日。陳美寶在新城節目中指，南下單牌須先在兩地即將設置的驗車中心檢驗，其間將提供影片、 小冊子和懶人包等，提醒駕駛者有關本港道路使用規則。

至於道路安全問題，她於港台《千禧年代》中表示，本港現時有約有8,500輛持兩地牌的左軚內地車行走，2024年上半年意外率是0.2%，低於市區內右軚車的1.67%意外率。她亦表明，若有違規情況將按本港法例處理及訂定行政管理安排。

她在商台《在晴朗的一天出發》被問到預期一年後名額會增至多少時，稱當局不會有預設數量，強調要考慮路面交通、用家反應、社會接受程度等。至於何時會檢討名額，她說會持續採「小步快走」模式，若社會可接受，而泊車等配套做好，當局就有信心加快推出名額，惟目前要先穩妥有序地推展。

立法會議員陳紹雄。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

立法會議員陳紹雄則稱，「粵車南下」便利旅客，可以惠及本港零售及刺激經濟。但他根據每日限額推算，某天某時段或有300至400部車在本港境內，若分散沒有問題，但如果集中於同一地方、再加上道路狹窄，擔憂構成擾民或交通問題，冀透過試驗慢慢檢視成效。