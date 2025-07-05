粵車南下料今年內實施 陳美寶稱轉機停車場等設施將整裝待發
運輸及物流局局長陳美寶今日（5日）發表網誌表示，早前到訪「轉機停車場」，了解施工情況以及粵車抵達停車場後的存車流程。工程團隊正積極進行各項工程微調及最後整理工作，相信很快就能整裝待發，期望今年11月迎接大灣區來港的客人，意味着「粵車南下」計劃有望於今年內正式實施。
計劃首階段推出「泊車轉乘」及「自駕入市」雙軌方案。「轉機停車場」會以「電子飛氈」自動泊車系統將汽車送到泊位，屆時用家可以親身體驗香港這個方便快捷的自動化停車場。陳美寶指措施將強化香港國際航空樞紐地位，吸引更多大灣區旅客經港出國。
「粵車南下」 提供「泊車轉機」及「泊車轉乘」兩大選項
「粵車南下」計劃中，內地居民駕車來港的第一個方式是「泊車轉機」、「泊車轉乘」，該服務將於今年11月正式實施，內地旅客可先自駕來港，停泊在港珠澳大橋香港口岸的自動化「轉機停車場」後再轉機。
樓高5層的「轉機停車場」提供1,800個停車位，申請者在相關網站或微信小程序預約後，系統會對接廣東及澳門單位核實信息，只需在預約時間將車駛至「轉機停車場」，再轉乘接駁專車到海天中轉大樓，毋須再辦理出入境手續，即可飛往全球近200個航點。
運輸及物流局局長陳美寶早前曾到訪「轉機停車場」，了解施工情況及粵車抵達停車場後的存車流程。她表示工程團隊正積極進行各項工程微調及最後整理工作，期望今年11月迎接大灣區來港的旅客。她強調，措施將強化香港國際航空樞紐地位，吸引更多大灣區旅客經港出國。2024年香港國際機場的大灣區旅客達950萬，當中600萬是來港轉機，故「粵車南下」將為內地居民提供更彈性選擇。
「泊車轉乘」方面，機管局亦正全速興建在大橋香港口岸的「訪港停車場」。日後粵車亦可選擇自駕到這停車場泊車，在大橋香港口岸旅檢大樓辦理入境手續後，再轉乘本地公交到訪機場城市的不同設施，例如到亞洲博覽館參與展覽或欣賞演唱會，或到香港不同地方體驗一番。陳美寶稱，預計該停車場明年上半年開始運作，配合整個擴大機場城市「SKYTOPIA」的發展。
陳美寶：爭取自駕入境與口岸停車場同步於11月接受申請
「粵車南下」第二個方式是自駕入境市區，陳美寶指將會以「小步快走」方式有序推進，先以小規模的每天100個預約名額開展，以期測試系統和各程序安排。入境粵車須按香港標準驗車及領取車輛通行許可證，司機也須申請相同車輛類型的香港正式駕駛執照。
保險業監管局正聯同保險業界為粵車安排短期保險產品，位處內地的驗車中心將播放影片和發放宣傳資料，讓粵車司機熟悉本港的駕駛規則和習慣。陳美寶指會密切留意推展情況，包括口岸和附近道路交通、用家適應度及社會反應等。她表示會先累積實施經驗，再進一步增加名額，並力爭自駕入境與口岸停車場同步於今年11月接受申請。
本港商場及停車場提供國標和歐標電動車充電設施
陳美寶又稱，日前公布「粵車南下」政策方向後，已有不少業界朋友提出很多新點子及想法，為「粵車南下」旅客度身訂造旅遊體驗，吸引他們到全港不同地點留港消費。
她又指，本港商場與停車場已從速作出準備，知悉有大型商場營運者已準備就緒，包括提供國標和歐標的電動車充電設施。另外，全港大部份運輸署轄下停車場已安裝自動識別車牌裝置，並接受以不同類型電子支付工具繳費等，正積極籌備提升支援國標和歐標的充電設施。