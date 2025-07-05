粵車南下料今年內實施　陳美寶稱轉機停車場等設施將整裝待發

運輸及物流局局長陳美寶今日（5日）發表網誌表示，早前到訪「轉機停車場」，了解施工情況以及粵車抵達停車場後的存車流程。工程團隊正積極進行各項工程微調及最後整理工作，相信很快就能整裝待發，期望今年11月迎接大灣區來港的客人，意味着「粵車南下」計劃有望於今年內正式實施。



計劃首階段推出「泊車轉乘」及「自駕入市」雙軌方案。「轉機停車場」會以「電子飛氈」自動泊車系統將汽車送到泊位，屆時用家可以親身體驗香港這個方便快捷的自動化停車場。陳美寶指措施將強化香港國際航空樞紐地位，吸引更多大灣區旅客經港出國。



在機管局工程團隊的努力下，「轉機停車場」正積極準備作最後調試，期望今年十一月迎接大灣區來港的客人。（運輸及物流局）

「粵車南下」 提供「泊車轉機」及「泊車轉乘」兩大選項

「粵車南下」計劃中，內地居民駕車來港的第一個方式是「泊車轉機」、「泊車轉乘」，該服務將於今年11月正式實施，內地旅客可先自駕來港，停泊在港珠澳大橋香港口岸的自動化「轉機停車場」後再轉機。

樓高5層的「轉機停車場」提供1,800個停車位，申請者在相關網站或微信小程序預約後，系統會對接廣東及澳門單位核實信息，只需在預約時間將車駛至「轉機停車場」，再轉乘接駁專車到海天中轉大樓，毋須再辦理出入境手續，即可飛往全球近200個航點。

「轉機停車場」以一站式預約系統，便利粵車來港。（運輸及物流局）

運輸及物流局局長陳美寶早前曾到訪「轉機停車場」，了解施工情況及粵車抵達停車場後的存車流程。她表示工程團隊正積極進行各項工程微調及最後整理工作，期望今年11月迎接大灣區來港的旅客。她強調，措施將強化香港國際航空樞紐地位，吸引更多大灣區旅客經港出國。2024年香港國際機場的大灣區旅客達950萬，當中600萬是來港轉機，故「粵車南下」將為內地居民提供更彈性選擇。

「泊車轉乘」方面，機管局亦正全速興建在大橋香港口岸的「訪港停車場」。日後粵車亦可選擇自駕到這停車場泊車，在大橋香港口岸旅檢大樓辦理入境手續後，再轉乘本地公交到訪機場城市的不同設施，例如到亞洲博覽館參與展覽或欣賞演唱會，或到香港不同地方體驗一番。陳美寶稱，預計該停車場明年上半年開始運作，配合整個擴大機場城市「SKYTOPIA」的發展。

有大型商場的停車場設有國標和歐標的電動車充電設施，為「粵車南下」旅客做好準備。（運輸及物流局）

有大型商場的停車場設有國標和歐標的電動車充電設施，為「粵車南下」旅客做好準備。（運輸及物流局）

陳美寶：爭取自駕入境與口岸停車場同步於11月接受申請

「粵車南下」第二個方式是自駕入境市區，陳美寶指將會以「小步快走」方式有序推進，先以小規模的每天100個預約名額開展，以期測試系統和各程序安排。入境粵車須按香港標準驗車及領取車輛通行許可證，司機也須申請相同車輛類型的香港正式駕駛執照。

保險業監管局正聯同保險業界為粵車安排短期保險產品，位處內地的驗車中心將播放影片和發放宣傳資料，讓粵車司機熟悉本港的駕駛規則和習慣。陳美寶指會密切留意推展情況，包括口岸和附近道路交通、用家適應度及社會反應等。她表示會先累積實施經驗，再進一步增加名額，並力爭自駕入境與口岸停車場同步於今年11月接受申請。

停車場營運商亦已在全港大部份運輸署轄下的停車場安裝了自動識別車牌裝置和接受以不同類型電子支付工具繳費。（運輸及物流局）

停車場營運商亦已在全港大部份運輸署轄下的停車場安裝了自動識別車牌裝置和接受以不同類型電子支付工具繳費。（運輸及物流局）

停車場營運商亦已在全港大部份運輸署轄下的停車場安裝了自動識別車牌裝置和接受以不同類型電子支付工具繳費。（運輸及物流局）

本港商場及停車場提供國標和歐標電動車充電設施

陳美寶又稱，日前公布「粵車南下」政策方向後，已有不少業界朋友提出很多新點子及想法，為「粵車南下」旅客度身訂造旅遊體驗，吸引他們到全港不同地點留港消費。

她又指，本港商場與停車場已從速作出準備，知悉有大型商場營運者已準備就緒，包括提供國標和歐標的電動車充電設施。另外，全港大部份運輸署轄下停車場已安裝自動識別車牌裝置，並接受以不同類型電子支付工具繳費等，正積極籌備提升支援國標和歐標的充電設施。