美心推出蝦餃燒賣、雞翼等有味軟餐　首席營運官：食蝦餃有蝦餃味

長者佔香港人口比例愈來愈高，如何提高他們生活質素？美心集團今日（22日）宣布在旗下部份食肆開始提供軟餐堂食服務，有不同味道、造型及軟度旳菜式可供長者選擇，如蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃及蘿蔔糕，甚至有雞鎚、瑞士雞翼和鹹魚蒸肉餅等。美心集團首席營運官( COO )（香港及澳門）蕭德威說：「食蝦餃有蝦餃味、食雞翼有雞翼味！」



蕭德威表示，預計短期內將研發出壽桃，以便家人和長者慶祝生日，並計劃明年在超級市場先發售，再而可在便利店買到。



出席活動的長者一同在荃灣美心皇宮試食新款軟餐。

出席活動的長者一同在荃灣美心皇宮試食新款軟餐。

出席活動的長者一同在荃灣美心皇宮試食新款軟餐。

美心指居於本地護老院舍的長者如患吞嚥困難，需要進食照護食，大多數院舍由於沒有人手及技術，加上成本及食物安全考量，只能為他們提供簡單的自製碎餐及糊餐。這些長者常因為食物賣相味道欠佳而不想進食，嚴重影響生活品質及健康。

美心公布，由即日開始，全線美心皇宮及15間指定美心快餐店會開始提供「軟心膳」堂食服務。美心今日在荃灣美心皇宮筵開十多度，邀請長者及其他人士，一同試食軟餐。

美心表示，投入相當資源聯同聖公會福利協會一同研發專為患吞嚥困難人士而製的全新軟餐 ——「軟心膳」，製作過程與品質均符合「國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）」（第4級）。

美心集團由7月22日起提供「軟心膳」，點心拼盤外型跟隨相同食品相似，也有類似味道，前方蒸籠蝦餃跟後方的真蝦餃外形相似。

美心集團由7月22日起提供「軟心膳」，點心拼盤外型跟隨相同食品相似，也有類似味道。

美心集團由7月22日起提供「軟心膳」，點心拼盤外型跟隨相同食品相似，也有類似味道。

菜式按照中式點心及西式套餐的造型製作，中式為點心拼盤，有蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃及蘿蔔糕；西式套餐則有包含香草雞鎚、南瓜、椰菜及菜心、香茅飯的「香草雞鎚飯」，及包含瑞士雞翼、甘筍、椰菜及菜心、香茅飯的「瑞士雞翼飯」，讓患吞嚥困難長者重拾飲食尊嚴與樂趣。

荃灣美心皇宮獲香港社會服務聯會認證為「照護食種子餐廳」，推出五款即場烹調及達不同級數國際吞嚥障礙飲食標準的照護食餐膳，包括「翡翠琵琶豆腐」、「金腿魚茸炒鮮奶」、「鹹魚蒸肉餅」及「蟹籽蟹肉燴伊麵」等，讓患吞嚥困難人士可以大眾化價錢，享受照護食餐膳，與家人再次品嚐「同枱起筷」的快樂。

美心集團由7月22日起提供「軟心膳」，點心拼盤外型跟隨相同食品相似，也有類似味道。

為響應香港零售管理協會的「香港開心購物節2025」，由8月1日至31日顧客凡出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，於全線美心皇宮及荃灣八月花惠顧「軟心膳」點心拼盤（限量500份）、及於15間指定美心快餐店惠顧午市及晚市「軟心膳」香草雞鎚飯或瑞士雞翼飯（限量1,000份），可享半價優惠。

美心集團由7月22日起提供「軟心膳」菜式，荃灣綠楊坊美心皇宮更會推出五款即場烹調菜式。

美心集團由7月22日起提供「軟心膳」，外型跟隨相同食品相似，也有類似味道。

美心由即日開始，全線美心皇宮及15間指定美心快餐店會開始提供「軟心膳」堂食服務。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威在致辭時說：「食蝦餃有蝦餃味、食雞翼有雞翼味！」

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威在致辭時指出，製作蘿蔔糕時，令蘿蔔絲有「蝦米感」，讓長者可回味年輕時味道，「食蝦餃有蝦餃味、食雞翼有雞翼味！」他預告內推出壽桃及盆菜等軟餐款式，其中壽桃針對長者慶祝生日而設；另積極研發新點心，如腸粉、山竹牛肉及奶皇包等。

商務及經濟發展局局長丘應樺也有出席發布會，他表示衷心感謝美心迅速響應政府推動銀髮經濟的政策，「除了推出包括中式點心拼盤及西式套餐的軟餐品牌之外，更多走幾步，在社區與不同有心的機構進行宣傳，為長者提供安全且優質的用餐選擇。」

美心表示，將夥拍社聯、信和集團及關愛隊於各區推廣照護食，並繼續聯同中華煤氣和信和集團派發15,000份免費「軟心膳」予近200間老人院舍。今年4月推出「軟心膳」時，在煤氣公司的支持下，免費為100間老人院舍派發10,000份「軟心膳」。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，進一步向長者及照顧者推廣照護食理念。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，期望透過在旗下商場舉辦免費的吞嚥評估及展覽，進一步向長者及照顧者推廣照護食理念，讓有吞嚥困難的長者也能安心享受與親友外出共膳的溫馨時光。

美心將聯同社聯及其言語治療師團隊，還有各區關愛隊，於社區及信和集團旗下商場如荃新天地、奧海城及屯門市廣場等，設立檢測站為區內的長者評核吞嚥能力，並免費為確認患吞嚥障礙之老人家送上「軟心膳」點心拼盤換領券。