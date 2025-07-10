新斗記疑結業　MegaBox店「內部裝修」　譽平民價錢的米芝蓮餐廳

以粵菜馳名、曾入選《米芝蓮指南》的新斗記，位於九龍灣MegaBox的最後一間分店昨日（9日）疑結業。有網民在Facebook群組上載該店向員工發出的通知，該店指公司業務因本港消費市場持續疲弱嚴重影響，已一直積極尋求開源節流，但仍敵不過目前嚴峻的營商環境。《香港01》今午到該店視察，店外有「內部裝修進行中暫停營業」告示，店內烏燈黑火。



今午新斗記九龍灣MegaBox店店外有「內部裝修進行中暫停營業」告示，店內烏燈黑火。（林子慰攝）

今午新斗記九龍灣MegaBox店店外有「內部裝修進行中暫停營業」告示，店內烏燈黑火。（林子慰攝）

今午新斗記九龍灣MegaBox店店外有「內部裝修進行中暫停營業」告示，店內烏燈黑火。（林子慰攝）

以粵菜馳名、曾入選《米芝蓮指南》的新斗記位於九龍灣的最後一間分店昨日（9日）疑似結業。（Openrice圖片）

有網民在「全港店舖執笠結業消息關注組」上載新斗記結業通告。（Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組」）

有網民在「全港店舖執笠結業消息關注組」上載一張題為「關於新斗記結業通告」的告示，信中指本港消費市場持續疲弱，令新斗記業務受到嚴重影響，「雖然一直積極尋求開源節流的方法，惟依然敵不過目前嚴峻的營商環境」。經過審慎評估後，該店決定昨日起結束經營。

新斗記現時在港僅剩一間位於九龍灣MegaBox商場的分店。翻查資料，新斗記由仇詩傑創辦，2006年於佐敦起家，以粵菜馳名，高峰期曾有至少六家分店，佐敦總店連續於2012年及2013年成為米芝蓮一星餐廳。該店的招牌菜包括火山石燒乳豬，亦有家常小菜及點心等。

2019年2月，新斗記銅鑼灣分店曾突然宣布停業，當時傳出該店欠供員工強積金長達九個月，受影響員工估計超過30人。