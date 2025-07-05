鴻星結業｜孫玉菡：接50員工求助　欠薪約790萬　正聯絡僱主履責

鴻星海鮮酒家結業，開業36年的鴻星中菜位於旺角MOKO的最後一間分店結業。勞工及福利局局長孫玉菡今早（5日）在港台節目《星期六問責》中表示，至今接獲50名鴻星員工求助，涉及約790萬。他指，當局正聯絡鴻星履行僱主責任，如無力支付薪金等將動用破欠基金協助，又指破欠基金並非公帑，現時有72億元盈餘，非常穩健。



早上今早大約十時，位於旺角MOKO新世紀廣場的鴻星海鮮酒家門外已落閘，有並圍板封起。（林遠航攝）

稱破欠基金現時有72億元盈餘 非常穩健

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）於本月2日突然結業，有約50至60名員工向工會求助，包括樓面、廚師、收銀等，主要涉及拖欠六月薪金、假期、代通知金，估計單計薪金，合共最少200萬元。孫玉菡指當局暫接獲50名員工求助，涉及約790萬。他又說正積極聯絡鴻星，如有能力應支付有關款項，否則便會動用破欠基金。

孫玉菡稱，破欠基金並非公帑，是由業界多年來儲下來的，類似購買保險，有需要時可用作協助工友。他續指破欠基金現時有72億元盈餘，非常穩健。

勞福局局長孫玉菡。（資料圖片/黃寶瑩攝）

最新失業率升至3.5% 孫玉菡：會做好「兜底」工作

至於本港最新失業率升至3.5%，孫玉菡表示失業情況與經濟有關，認為現時正值經濟轉型期，部分行業，如金融及貿易等表現好，但亦有行業比以往遜色，包括建造、零售及飲食業。他強調局方會做好「兜底」工作，全力協助有需要人士。

另外，餐飲業界的失業率達到5.7%，有人認為輸入外勞是主因，孫玉菡表示，餐飲業流動性相對較大，明白大家關心輸入外勞問題，但外勞只佔整體勞動人口1%，不應該有顯著影響。孫玉菡又重申，輸入外勞政策的原則是確保本地工人優先就業。