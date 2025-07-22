男子與妻分居後網上發DNA報告　質疑與女兒血緣關係　涉起底被捕

個人資料私隱專員公署今日（22日）於九龍拘捕一名32歲男子，指他涉嫌未經分居妻子同意下，公開其個人資料及其年幼女兒資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64（3A）條。私隱專員公署表示，被捕男子已獲准保釋。



私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

私隱專員公署表示，據了解，事主與被捕男子為分居夫婦，事主於2024年初與該名男子分居後懷孕，並於同年年底誕下一女。被捕男子其後涉嫌於2025年5月在社交媒體平台的個人帳號上，先後發布兩則帖文及留言，內容包含事主及其女兒的個人資料，及附上一份聲稱基因分析報告，質疑自己與女嬰的血緣關係，並對事主作出負面評論。

被披露的個人資料包括事主的中文姓名、英文姓名、香港身份證號碼、住址、顯示其臉容的照片及影片、社交媒體帳戶名稱、過往職業及職位，以及女嬰的中文姓名、英文姓名和臉部照片。

私隱專員公署指，「起底」無助解決問題，反而會加劇衝突，而且「起底」行為屬嚴重罪行，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁五年。