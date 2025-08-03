霎時肩頸膊痛　或源於背部斜方肌

頭痛及肩頸膊痛是不少都市人的通病。有否想過痛楚背後，可能是斜方肌作怪？當斜方肌過度緊繃，容易引發頭、肩、頸、膊頭酸痛問題。除了日常維持良好姿勢，伸展、放鬆及強化斜方肌亦相當重要。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師陳以立



醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師陳以立

位於上背的斜方肌，對協調上半身動作起重要作用，同時亦會影響整體姿勢及體態。斜方肌分為上、中及下三部份，上斜方肌主要涉及抬高肩膊及轉動頸部等動作，中斜方肌則涉及挺胸及夾背等動作，下斜方肌就涉及舉手等動作。

先集中討論位置較接近頭頸的上斜方肌，當它因姿勢不良而過勞及緊繃，容易與頭肩頸膊疼痛扯上關係。以頭痛為例，不少求診人士因長時間坐立姿勢不良，加上壓力大的關係，令上斜方肌變弱及變緊，容易引發頭痛。

注意以下情況容易令上斜方肌過勞或緊繃：

．長期坐立姿勢不良

．長期縮起膊頭使用電腦

．長期低頭使用手機

．有長期趴睡習慣，頭部「擰埋一邊」



按摩大多只收短期之效，治標不治本。在物理治療層面上，若要解決肩頸膊痛根本問題，建議除了放鬆肌肉，亦要注重強化肌肉。（資料圖片/龔嘉盛攝）

當上斜方肌出現問題，除了帶來疼痛，可能令頭肩頸膊活動幅度受限，亦有機會影響體態，例如造成高低肩，斜方肌變厚以致膊頭視覺上變橫等等。

當不少人自覺肌肉緊繃，可能會去按摩以放鬆肌肉。但要留意，按摩大多只收短期之效，治標不治本。在物理治療層面上，若要解決根本問題，建議除了放鬆肌肉，亦要注重強化肌肉。

當有求診人士因頭肩頸膊疼痛前來，作為物理治療師，首先會詢問對方疼痛的具體位置，繼而會進行肌肉測試，例如要求對方伸展或發力，觀察痛點的反應，找出痛楚來源。假設痛楚來自緊繃的斜方肌，物理治療師會以手法治療，按壓及放鬆相關肌肉，同時會教導對方日常進行一些拉伸及強化肌肉的運動動作，以助減輕疼痛。

頭痛及肩頸膊痛是不少都市人的通病。有否想過痛楚背後，可能是斜方肌作怪？（視覺中國）

不要以為只有少郁動的「上班族」才高危。曾有健身人士因高低肩前來求診，檢查後發現主要問題源自斜方肌，於是透過手法治療為對方放鬆斜方肌，再教導特定的背部拉伸動作及運動，強化後背肌肉的靈活性，最終為對方改善體態。

簡單而言，斜方肌緊繃與日常習慣不無關係。我們須留意日常生活當中，有否無形中令斜方肌過勞及繃緊，適時進行拉伸運動，例如久坐後站立伸展肩膊，放鬆肌肉。亦建議透過游泳等運動，特別是背泳，鍛練相關肌肉。

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