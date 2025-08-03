元朗八鄉鄉委會主席郭永昌離世　消息：仁安醫院通波仔期間不治

《香港01》獲悉，元朗八鄉鄉事委員會主席兼元朗區議會當然議員郭永昌在周六（2日）早上於沙田仁安醫院離世。據了解，郭永昌離世前曾於仁安醫院接受俗稱「通波仔」手術的「冠狀動脈介入治療術」，期間被宣告不治。據多名知情人士引述家屬指，對郭永昌對其手術中離世感到相當突然。



有心臟病科專科醫生表示，一般接受「通波仔」手術的非緊急病人，死亡風險大約是千分之二至三，而常見「通波仔」手術失敗是血管內突然形成血塊，「有啲人嘅抗凝固無咁有效、或者以前曾經急性心臟病。」



衞生署周六（2日）晚上回覆《香港01》，表示未有接獲有關個案，將會向仁安醫院了解事件。《香港01》已向八鄉鄉事委員會及仁安醫院查詢，正候回覆。



郭永昌7月5日公開出席「元朗區慶祝香港特別行政區成立28周年劇欣賞會」，並為活動致辭。

郭永昌7月5日公開出席「元朗區慶祝香港特別行政區成立28周年劇欣賞會」，在來賓板上簽名。

郭永昌在今年1月曾與民政及渠務署人員到蓮花地明渠視察，並商討建造明渠行人通道的施工方案等。(八鄉鄉事委員會Facebook)

據多名知情人士透露，年約69歲的元朗八鄉鄉事委員會主席郭永昌今早（2日）到仁安醫院接受預約「通波仔」手術，但手術期間離世，其家屬及朋友普遍認為「通血管手術應該是小手術嚟㗎嘛，如果好危險好危險醫生都會同佢講解好多樣嘢啦」，家人正在向醫院了解。

「通波仔」手術。（資料片段）

心臟病科醫生：非緊急「通波仔」死亡率約千分之2至3

有心臟病科專科醫生表示，一般接受「通波仔」手術分為「緊急手術」及「非緊急」，「緊急手術」平均死亡率係5%，倘若是一般非緊急的、擇日進行的手術，死亡率大約千分之二至千分之三，相差甚遠。他指目前平均「通波仔」的病人在65至75歲之間，69歲屬中間正常歲數，「除非係100歲做，當然會危險好多啦。」

該醫生續表示，常見「通波仔」手術失敗是血管內突然形成血塊，但原因很多，包括可能是血管有撕裂狀態，或者有些人的抗凝固較弱，「有啲人嘅抗凝固無咁有效、或者以前曾經急性心臟病。」

據網上資料，郭永昌創辦「蓮花犬舍」，除出售德國牧羊犬，犬舍亦提供狗隻寄宿服務、寄宿訓練及警衛訓練等。（蓮花犬舍Facebook）

據網上資料，郭永昌創辦「蓮花犬舍」，除出售德國牧羊犬，犬舍亦提供狗隻寄宿服務、寄宿訓練及警衛訓練等。（蓮花犬舍Facebook）

郭永昌曾六次當選蓮花地村代表 本屆元朗區議會當然議員

郭永昌由1999年起﹐連續當選六次的蓮花地村的居民村代表；他2023年4月1日起擔任八鄉鄉事委員會主席，任期原定至2027年3月31日屆滿，是元朗區議會當然議員。他任職期間主要為元朗區居民提供協助，亦與政府關係良好，包括在今年1月曾與民政及渠務署人員到蓮花地明渠視察，並商討建造明渠行人通道的施工方案等。

上月中招待深圳少警到訪八鄉

據八鄉鄉事委員會社交平台，郭永昌經常參與委員會及區內大型活動，最近一次公開露面是在7月15日，接待深圳少警一行百多人到訪八鄉，並由郭永昌帶眾多村代表等招待和講解；7月5日郭亦公開出席「元朗區慶祝香港特別行政區成立28周年劇欣賞會」，並為活動致辭。

鍾情德國牧羊犬 創辦元朗「蓮花犬舍」

郭永昌生前喜愛狗、特別鍾情於德國牧羊犬，曾有媒體報道其為出色的狼狗專家。據網上資料，郭永昌創辦「蓮花犬舍——張松照犬隻寄養訓練學院」，除出售德國牧羊犬，犬舍亦提供狗隻寄宿服務、寄宿訓練及警衛訓練等，並設有狗隻泳池及沖涼服務。郭永昌更是本港德國牧羊狗協會主席及德國牧羊狗繁殖者舍場主。

網頁續寫道，郭永昌每年均會專程前往德國選購優質血統的德國牧羊狗回港，並在多個大型賽事中奪得佳績，「蓮花犬舍」亦不時貼出兒童及青少年參訪犬舍的相片。