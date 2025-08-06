CHIIKAWA｜麥當勞銅鑼灣及九龍灣兩分店變主題店　推限定杯套

為配合「CHIIKAWA DAYS」大型特展，麥當勞推出相關主題活動，明日（7日）上午11時起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞將變成CHIIKAWA DAYS期間限定主題店，並會推出限定杯套一款，數量有限，送完即止。



明日（7日）上午11時起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞將變成CHIIKAWA DAYS期間限定主題店。（麥當勞提供）

明日（7日）上午11時起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞將變成CHIIKAWA DAYS期間限定主題店。（麥當勞提供）

明日（7日）上午11時起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞將變成CHIIKAWA DAYS期間限定主題店。（麥當勞提供）

兩間主題店已換上「CHIIKAWA DAYS」主題裝飾，包括旗海、海報、大型角色紙牌、打卡牆及櫥窗裝飾等。CHIIKAWA迷只要透過麥當勞手機應用程式，用指定優惠券購買任何蝦堡系列套餐，並升級飲品至任何McCafé凍飲，即可免費獲贈印有吉伊卡哇、小八及兔兔圖案的CHIIKAWA DAYS主題店限定杯套一款。

透過麥當勞手機應用程式，用指定優惠券購買任何蝦堡系列套餐，並升級飲品至任何McCafé凍飲，即可免費獲贈印有吉伊卡哇、小八及兔兔圖案的CHIIKAWA DAYS主題店限定杯套一款。（麥當勞提供）

開心樂園餐玩具周五起推出

此外，全新CHIIKAWA開心樂園餐玩具「Usagi熱香餅盒子」將於周五（8日）上午11時起推出，該款以「Usagi」為造型的玩具可存放小型物件。麥當勞表示，CHIIKAWA開心樂園餐玩具將繼續逢星期一及五上午11時輪流推出。

麥當勞CHIIKAWA DAYS主題店：



香港區：



地址：銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓



餐廳營業時間：早上6時至凌晨12時



九龍區：



地址：九龍灣德福廣場1期第F21號舖



餐廳營業時間：早上6時至凌晨12時

