CHIIKAWA｜麥當勞銅鑼灣及九龍灣兩分店變主題店 推限定杯套
撰文：陶嘉心
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為配合「CHIIKAWA DAYS」大型特展，麥當勞推出相關主題活動，明日（7日）上午11時起，銅鑼灣怡和街及九龍灣德福廣場兩間麥當勞將變成CHIIKAWA DAYS期間限定主題店，並會推出限定杯套一款，數量有限，送完即止。
兩間主題店已換上「CHIIKAWA DAYS」主題裝飾，包括旗海、海報、大型角色紙牌、打卡牆及櫥窗裝飾等。CHIIKAWA迷只要透過麥當勞手機應用程式，用指定優惠券購買任何蝦堡系列套餐，並升級飲品至任何McCafé凍飲，即可免費獲贈印有吉伊卡哇、小八及兔兔圖案的CHIIKAWA DAYS主題店限定杯套一款。
開心樂園餐玩具周五起推出
此外，全新CHIIKAWA開心樂園餐玩具「Usagi熱香餅盒子」將於周五（8日）上午11時起推出，該款以「Usagi」為造型的玩具可存放小型物件。麥當勞表示，CHIIKAWA開心樂園餐玩具將繼續逢星期一及五上午11時輪流推出。
麥當勞CHIIKAWA DAYS主題店：
香港區：
地址：銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓
餐廳營業時間：早上6時至凌晨12時
九龍區：
地址：九龍灣德福廣場1期第F21號舖
餐廳營業時間：早上6時至凌晨12時
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