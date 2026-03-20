兩工程師涉姦酒醉女　事主斷片覺被騎住性交　醒來有男對她說英文

兩名工程師涉聖誕節蘭桂坊「執屍」姦醉娃案續審，女事主X今午（20日）在高等法院出庭作供，她稱當日離開酒吧時已「斷片」，之後覺得被人騎著並似在性交，又覺有人曾想要她口交，但不確定是否成功。她清醒過來時，見到床尾有赤裸上身男子翻找她的手袋，並取出她的身份證和現金，該男子之後離開。留下的另一人卻用英文與她說：「I’m an engineer.(我是工程師。)」她指該男子並哄近和想親吻她，惟事主拒絕。她因感到噁心，到廁所刷牙後才離開。



兩名被告：張慧豪（53歲）及林薀韜（37歲），同為工程師。二人同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店19樓1901號房，強姦及企圖強姦X。

兩名被告：張慧豪及林薀韜在高等法院受審。(黃浩謙攝)

事主X稱當晚在蘭桂坊的酒吧酒醉，離開時已幾乎斷片。(羅國輝攝)

X稱找車回家時已幾乎斷片

事主X以廣東話作供，她稱案發當日與數名友人到酒吧喝酒，離開時沒有與朋友交代，因當已經很醉，幾乎已「斷片」。她當時想搭的士回家，途中聽到有男人聲叫她站起來，亦感覺有人夾她腋下把她抬起。

覺被人騎住似有性交

X稱，醒來時不知道身在何方，但知道有被侵犯過，惟當時已失去意識，無法反抗。恢復意識時見躺在床上，感覺擠逼，覺「被人夾住左」。控方問X，感到如何被侵犯。X稱，覺得被人騎住，並似有性交。她解釋過往有性經驗，故知性交的感覺為何，她當刻有反抗，但很快便失去意識。

不肯定是否有成功口交

她稱未幾又覺有人想把陽具放入她口中，但不肯定是否有成功。X續指，其後又有人想繼續侵犯她，覺有人用手捉住陽具，在她肛門附近遊走等。她後來恢復意識，發現有人在房內，她下意識按住自己雙腿，但因酒醉沒有力氣，被對方擘開了她雙腳。

見其中一名男子翻其手袋

她再次清醒時，只知自己躺在床上，見到床尾有名上身赤裸的男子，右邊則有另一名男人。床尾的男子表示要先行離開。她假裝睡覺，觀察環境，見床尾男子從她的手袋中取出身份證及現金，又念出她的名字。

餘下一男對X講英文

床尾男子離開後，她起床穿衣，另一男子則用英文對她說：「Are you a student？(你是學生嗎？)」X稱她當想盡快離開，故也用英文回應說：「Yes, I am.(我是。)」對方再表示：「I’m an engineer. (我是工程師。)」X指該男子突然哄近她並想親吻她，她立即表示拒絕及要離開。

覺噁心刷牙後才離開

X稱她因覺得噁心，故她其後到廁所刷牙後，才離開案發現場。她事後把事件告知朋友，朋友建議她報警。其後亦有向同行友人查問，確認她在清晨4時半左右離開酒吧。她最後在女友人陪同下報警及驗身。

案件編號：HCCC96/2024