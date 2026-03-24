兩工程師涉輪姦酒醉女　辯方指首被告不舉　事主向次被告稱到你了

兩名工程師涉聖誕節凌晨輪姦醉酒女子案，今（24日）在高等法院續審，女事主再出作供，並接受次被告的大律師盤問。律師指女事主先與中年的首被告作出性愛姿勢，只用毛巾包裹下身的次被告原本只在一旁觀看，惟首被告因不舉而停止，女事主便扯下次被告身上的毛巾，並謂：「Come on,your turn.(來吧，到你了。)」次被告便和她親吻和互相撫摸，繼而性交。X稱對於辯方的說法沒有記憶，又否認自願和次被告發生性行為。



首被告張慧豪（53歲）及次被告林蘊韜（37歲），同為工程師。二人同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店一房間內，強姦及企圖強姦X。

兩名被告：張慧豪及林蘊韜在高等法院受審。(黃浩謙攝)

首被告不舉而停止

次被告的代表大律師盤問X時道出其案情，指兩名被告和X在涉案酒店大堂時，有人向X說「Merry Christmas」。三人進入房間後，次被告走入廁所。他從廁所出來後，首被告和X已在床上作出性愛的姿勢。次被告坐在另一床看著兩人纏綿。惟首被告因不舉而停止，他曾用手圖令陽具勃起但不果。

女事主曾用英文稱來吧到你了

辯方續指，當時次被告上身未有穿衣服，並用毛巾包著下半身，坐在床邊。首被告停止後，X用手扯次被告的毛巾，謂：「Come on,your turn」(來吧，到你了)。兩人因此親吻和互相撫摸，而X曾扯次被告的內褲。次被告其後使用安全套，和X性交。性交後，兩人入睡。X稱對於辯方的說法沒有記憶。

X指次被告樣貌不似學生

辯方續稱，X其後醒來，首被告先行離開。次被告在房內問X：「Are you a student？」她回應稱是，她亦有反問次被告是否學生。X同意被告曾問她是否學生，但否認有反問對方，並指：「佢個樣唔似（學生）。」辯方則指在X錄取的口供中，有提及她曾反問對方是否學生，X稱不記得當時有否這樣問。

否認自願與次被告性交

她同意辯方所指，次被告當時稱：「I’m an engineer.」辯方續而指，次被告有問她在什麼地方讀書，X回應是美國。X稱不肯定有否這樣說，又指離開酒店後返家。她因為「覺得自己好污糟」，所以洗澡。

辯方指，X是自願和次被告發生性行為，她庭上否認。

案件編號：HCCC96/2024