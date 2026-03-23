兩工程師涉姦酒醉女　首被告向友稱犯咗錯　提及有人推開他自己嚟

兩名工程師涉於聖誕節在酒店強姦醉酒女子，案件今（23日）在高等法院續審。案中首被告的一名友人作供，指涉案時收到首被告的WhatsApp訊息稱：「我犯咗錯」，又在語音訊息提及一名「竹升妹」被帶到酒店房，又稱：「XX下 ，個X樣由上推開我，自己嚟……」該名友人接受辯方盤問時，同意首被告過往也曾向他分享艷遇，但稱那些屬「麻甩佬」的「吹水」，他又稱未聞首被告飲很多酒後會不舉。



首被告張慧豪（53歲）及次被告林蘊韜（37歲），同為工程師。二人同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店一房間內，強姦及企圖強姦X。

首被告張慧豪及次被告林蘊韜在高等法院受審。(黃浩謙攝)

知次被告洋名Johnny

首被告張慧豪的友人賴志遠作供，賴是一間建築公司的工程總監。他因工作關係，1996年認識首被告，並在首被告介紹下認識次被告，知其英文名字為Johnny。

首被告指Johnny提議訂房

於2022年12月25日下午，賴收到首被告發送的WhatsApp訊息，包括：「我犯左錯」，和「I m a broken apple.(我是個爛蘋果)」。此外，賴亦收到一個語音訊息，首被告提及「Johnny」提議訂酒店房間，首被告沒有意見，

稱X樣推開他後自己嚟

首被告又稱：「尋晚玩到5點鐘番去，其實唔記得啦啲記憶，我以為佢帶嚟條女，佢話係我帶番嚟，仲要唔係同枱，係竹升妹.....XX下 ，個X樣由上推開我，自己嚟……」賴庭上確認，該把聲音為首被告的聲音。

辯方指首被告喪妻後私生活變放縱

代表首被告的代表大律師盤問時指，首被告的妻子於2018年去世，首被告的私生活變得放縱，賴指有和首被告一同飲酒，但不覺得首被告的私生活放縱。賴同意，首被告有分享其艷遇，但因這些都是「麻甩佬」之間「吹水」，聽後一笑置之，所以未有追問艷遇的內容。

賴稱未聞首被告飲酒多會不舉

辯方指，首被告曾向賴稱，自覺仍有吸引力，「媾到女」，亦講及他飲很多洒後會不舉，賴指首被告未有提及。

案件編號：HCCC96/2024