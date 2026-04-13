宏福苑聽證會最新｜大埔消防局局長等作供　將講述救災工作及難題

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第十一場，繼負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明早前作證，消防處大埔消防局局長張樂恒、時任新界北消防處副消防總長黃景文等多名代表作供，料將提及大火當日救援情況及大火蔓延相關事宜。大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，即時更新。



宏福苑4月13日第十一場聽證會重點：

．消防處大埔消防局高級消防隊長許健安作供

．消防處大埔消防局局長張樂恒作供

．消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊作供

．時任消防處副消防總長（新界北）黃景文作供



4月13日聽證會，將有消防處大埔消防局人員及分區指揮官級人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

《香港01》宏福苑五級火專頁

【10:02】獨立委員會代表大律師李澍桓開庭指，今日作供的四人在大火當日不同時間曾擔任指揮官，他們將講述救災工作及難題等。李澍桓表示會播放火災片段及相片，可能令旁聽人士不安，如有需要，現場有心理輔導支援。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明4月10日作供。（資枓圖片／黃寶瑩攝）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，周日（4月5日）所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

宏福苑4月10日第十場聽證會重點：

．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證，為聽證會首次有消防處代表作供。

．消防研六大修例方向 設施違規引入定額罰款

．物管公司「置邦」工程人員關「刀掣」 屬低級錯誤、罕見事件

．消防商宏泰涉知情不報 消防處：鐘唔響水又無 應通報

．消防商中華發展無巡查便申停消防裝置 涉虛假陳述

．消防處同意死亡人數可與警鐘響有關 死者數多寡須深入查

．消防處每年接6萬份年檢核對表 僅抽查0.5%

．認大維修大廈大火前風險高 惟無政策突擊檢查、加多巡查

．不當延誤關閉消防裝置 承辦商須處分但為數少

．有消防證書逾期呈交 承辦商簽發至上報隔8個月

．關消防裝置少於一年 消防慣例不跟進免承辦商斷尾 超過一年僅勸喻不檢控

．中華發展申關消防系統 隊長視察無入泵房 不知總掣狀況

．續申SDN未達一年 無機制跟及檢控 「工程同註冊承辦商跟進緊」

．消防缸鋪磚為暫代食水缸 消防處稱若知不會批



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

