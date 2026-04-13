宏福苑聽證會最新｜大埔消防局局長等作供 將講述救災工作及難題
大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第十一場，繼負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明早前作證，消防處大埔消防局局長張樂恒、時任新界北消防處副消防總長黃景文等多名代表作供，料將提及大火當日救援情況及大火蔓延相關事宜。大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，即時更新。
宏福苑4月13日第十一場聽證會重點：
．消防處大埔消防局高級消防隊長許健安作供
．消防處大埔消防局局長張樂恒作供
．消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊作供
．時任消防處副消防總長（新界北）黃景文作供
宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光
【10:02】獨立委員會代表大律師李澍桓開庭指，今日作供的四人在大火當日不同時間曾擔任指揮官，他們將講述救災工作及難題等。李澍桓表示會播放火災片段及相片，可能令旁聽人士不安，如有需要，現場有心理輔導支援。
宏福苑4月10日第十場聽證會重點：
．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證，為聽證會首次有消防處代表作供。
．消防研六大修例方向 設施違規引入定額罰款
．物管公司「置邦」工程人員關「刀掣」 屬低級錯誤、罕見事件
．消防商宏泰涉知情不報 消防處：鐘唔響水又無 應通報
．消防商中華發展無巡查便申停消防裝置 涉虛假陳述
．消防處同意死亡人數可與警鐘響有關 死者數多寡須深入查
．消防處每年接6萬份年檢核對表 僅抽查0.5%
．認大維修大廈大火前風險高 惟無政策突擊檢查、加多巡查
．不當延誤關閉消防裝置 承辦商須處分但為數少
．有消防證書逾期呈交 承辦商簽發至上報隔8個月
．關消防裝置少於一年 消防慣例不跟進免承辦商斷尾 超過一年僅勸喻不檢控
．中華發展申關消防系統 隊長視察無入泵房 不知總掣狀況
．續申SDN未達一年 無機制跟及檢控 「工程同註冊承辦商跟進緊」
．消防缸鋪磚為暫代食水缸 消防處稱若知不會批
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
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