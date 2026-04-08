宏福苑聽證會最新｜「宏泰消防」鍾傑文再作供　消防處代表首作證

大埔宏福苑大火聽證會今日（8日）重開，為第二輪六場聽證會的首場。早前曾出庭的屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文今將再出庭，他早前供稱火災前一個月已知悉全屋苑消防水缸無水、總掣被其他承辦商關閉，認為不妥，但礙於「唔好教人做嘢」觀念已根深蒂固，所以只提醒管理公司置邦興業，認為「宏泰消防」沒有責任再通知消防處。



今日聽證會除了還有「宏泰消防」的水喉工及消防承辦商中華發展工程董事作供外，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明亦會作證，為首次有消防處代表作供。宏福苑聽證會最新重點，即時更新。



宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，周日（4月5日）所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

宏福苑4月8日第九場聽證會重點：

．屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文再次出庭。

．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證。



宏泰消防工程公司董事鍾傑文4月8日再次出庭作供，他在之前的聽證會上表示，沒有責任通知消防處發現消防泵總掣被關，因已有其他消防承辦商掛牌，無需再重複通知。（資料圖片/夏家朗攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

【10:34】宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文。聽證會展示2025年3月年檢相片，顯示消防入水掣。

鍾傑文同意，如要放天台水缸水，不需關消防加壓泵。至於放水時，為何要關加壓泵，是因怕消防「誤鳴」，但他同意毋須整套系統關閉。

獨立委員會早前關注宏仁閣及宏志閣水缸年檢核對表上，有關「水缸沒有破損」及「水缸水位合格」欄目，曾剔選「否」的選項，鍾傑文之前作供時稱，不知道負責剔表，證人之一的「宏泰消防」員工黃建華為何出錯，承認自己都有責任。

鍾傑文周三（8日）再稱，事後有問當時負責剔表，證人之一的「宏泰消防」員工黃建華，鍾引述黃建華說是「甩漏」，確定消防水缸無問題，至於為何只有兩座出錯，他指無法解釋。

去年10月喉轆維修 完工後三座水缸內仍無出水

【10:00】宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟作供。他於2015年加入宏泰、約2016年參與宏福苑處理年檢後的維修工作，主要維修喉轆，至大火前有參與。2025年10月16日及17日，唐與水喉工唐小明及蔡金龍，進行年檢執修工作。如要換喉轆噴咀，要先上天台消防缸關水掣。

唐的口供指，上午10時，三人到宏福苑工作，他先到座頭取鎖匙，但座頭表示天台有工程，無須借匙。他到天台關消防水缸出水閘掣，避免更手換時有大量水湧出。他上到去，見到閘掣仍然是開著的。

盤問時稱，是兼職水喉工關閘掣，惟獨立委員會代表大律師李澍桓展示唐的證人供辭後，唐更正並確認，宏仁閣、宏道閣及宏新閣（即A、B、C座）的水掣由他關閉，但他無檢查水缸是否有水。

完成更換工程後，蔡金龍打開水掣測試，但唐未見出水，到宏仁閣、宏道閣、宏新閣檢查水缸，及消防水缸出水閘掣，發現缸內無水，仍曾進行鋪磚工程。他揭開水缸發現無水，「一滴水都無」。入面磚是全新，缸內有工具，包括一個筒裝著鎚仔等。

唐慶麟其後先到管理處，通知他水缸沒水，置邦工程主任林文欣當時出來，稱「消防水缸」正進行執修，所以無水。

維修翌日，即10月17日，唐慶麟再去其餘五座關閘掣、換部件、測試。不過今次，他其實並沒到現場測試。唐承認，他只在10月16日看過3座消防水缸是否有水，但另外5座就沒有上前查看，亦無再向管理處問為何無水。

被問為何10月17日換部件後，已知沒有水，為何叫蔡開回水掣？唐稱「穩陣起見，因為關咗，就要開翻」，他形容是工序之一。

宏福苑4月2日第八場聽證會重點：

．各方律師展示螢幕文件 須全數由委員會處理

．就水缸掛牌、總電掣被關 宏泰消防與置邦證人供詞說法不一

．置邦工程主任出缺期間 多位無電工牌員工頂替

．置邦物管高級經理不出席聽證會

．置邦物業主任鄭芷盈認無留意「生口」風險 信「鴻毅」專業

．光井位置平日不多垃圾 鄭芷盈稱宏業工人非時常清理

．大火前宏泰鍾傑文與置邦鄭芷盈曾論水缸 但基於宏業提供的「有水」舊相

．鄭芷盈當日始知警鐘被關閉

．宏福苑大火第三日 置邦才首次向宏泰消防發SDN

．前保安主任屢上報無果 鄭芷盈稱無接獲反映

．物管無對授權票簽名 無討論委任鴻毅因由

．居民向屋宇署投訴宏業正受署方處分 宏業私函法團主席



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

