宏福苑聽證會最新｜「宏泰消防」鍾傑文再作供 消防處代表首作證
大埔宏福苑大火聽證會今日（8日）重開，為第二輪六場聽證會的首場。早前曾出庭的屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文今將再出庭，他早前供稱火災前一個月已知悉全屋苑消防水缸無水、總掣被其他承辦商關閉，認為不妥，但礙於「唔好教人做嘢」觀念已根深蒂固，所以只提醒管理公司置邦興業，認為「宏泰消防」沒有責任再通知消防處。
今日聽證會除了還有「宏泰消防」的水喉工及消防承辦商中華發展工程董事作供外，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明亦會作證，為首次有消防處代表作供。宏福苑聽證會最新重點，即時更新。
宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光
宏福苑4月8日第九場聽證會重點：
．屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文再次出庭。
．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證。
【10:34】宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文。聽證會展示2025年3月年檢相片，顯示消防入水掣。
鍾傑文同意，如要放天台水缸水，不需關消防加壓泵。至於放水時，為何要關加壓泵，是因怕消防「誤鳴」，但他同意毋須整套系統關閉。
獨立委員會早前關注宏仁閣及宏志閣水缸年檢核對表上，有關「水缸沒有破損」及「水缸水位合格」欄目，曾剔選「否」的選項，鍾傑文之前作供時稱，不知道負責剔表，證人之一的「宏泰消防」員工黃建華為何出錯，承認自己都有責任。
鍾傑文周三（8日）再稱，事後有問當時負責剔表，證人之一的「宏泰消防」員工黃建華，鍾引述黃建華說是「甩漏」，確定消防水缸無問題，至於為何只有兩座出錯，他指無法解釋。
去年10月喉轆維修 完工後三座水缸內仍無出水
【10:00】宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟作供。他於2015年加入宏泰、約2016年參與宏福苑處理年檢後的維修工作，主要維修喉轆，至大火前有參與。2025年10月16日及17日，唐與水喉工唐小明及蔡金龍，進行年檢執修工作。如要換喉轆噴咀，要先上天台消防缸關水掣。
唐的口供指，上午10時，三人到宏福苑工作，他先到座頭取鎖匙，但座頭表示天台有工程，無須借匙。他到天台關消防水缸出水閘掣，避免更手換時有大量水湧出。他上到去，見到閘掣仍然是開著的。
盤問時稱，是兼職水喉工關閘掣，惟獨立委員會代表大律師李澍桓展示唐的證人供辭後，唐更正並確認，宏仁閣、宏道閣及宏新閣（即A、B、C座）的水掣由他關閉，但他無檢查水缸是否有水。
完成更換工程後，蔡金龍打開水掣測試，但唐未見出水，到宏仁閣、宏道閣、宏新閣檢查水缸，及消防水缸出水閘掣，發現缸內無水，仍曾進行鋪磚工程。他揭開水缸發現無水，「一滴水都無」。入面磚是全新，缸內有工具，包括一個筒裝著鎚仔等。
唐慶麟其後先到管理處，通知他水缸沒水，置邦工程主任林文欣當時出來，稱「消防水缸」正進行執修，所以無水。
維修翌日，即10月17日，唐慶麟再去其餘五座關閘掣、換部件、測試。不過今次，他其實並沒到現場測試。唐承認，他只在10月16日看過3座消防水缸是否有水，但另外5座就沒有上前查看，亦無再向管理處問為何無水。
被問為何10月17日換部件後，已知沒有水，為何叫蔡開回水掣？唐稱「穩陣起見，因為關咗，就要開翻」，他形容是工序之一。
宏福苑4月2日第八場聽證會重點：
．各方律師展示螢幕文件 須全數由委員會處理
．就水缸掛牌、總電掣被關 宏泰消防與置邦證人供詞說法不一
．置邦工程主任出缺期間 多位無電工牌員工頂替
．置邦物管高級經理不出席聽證會
．置邦物業主任鄭芷盈認無留意「生口」風險 信「鴻毅」專業
．光井位置平日不多垃圾 鄭芷盈稱宏業工人非時常清理
．大火前宏泰鍾傑文與置邦鄭芷盈曾論水缸 但基於宏業提供的「有水」舊相
．鄭芷盈當日始知警鐘被關閉
．宏福苑大火第三日 置邦才首次向宏泰消防發SDN
．前保安主任屢上報無果 鄭芷盈稱無接獲反映
．物管無對授權票簽名 無討論委任鴻毅因由
．居民向屋宇署投訴宏業正受署方處分 宏業私函法團主席
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼