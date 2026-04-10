宏福苑聽證會最新｜消防處助理處長姜世明作證　消防處代表首作供

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）為第十場，在前日（8日）第九場聽證會，屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文被委員會代表律師質疑監督未盡責「你聽同事講，同事聽人講」，另一消防承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基亦同意16次向消防處申停消防系統，合資格人士全沒視察，認同如橡皮圖章，知違規亦「瞇埋雙眼」。今日，負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證，為首次有消防處代表在聽證會作供。宏福苑聽證會最新重點，即時更新。



宏福苑4月10日第十場聽證會重點：

．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證，為聽證會首次有消防處代表作供。



消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（中）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

《香港01》宏福苑五級火專頁

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明（右二）4月10日出席宏福苑大火獨立委員會作證，為聽證會首次有消防處代表作供。（翁鈺輝攝）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，周日（4月5日）所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

宏福苑4月8日第九場聽證會重點：

．屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文再次出庭。

．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證。

．「宏泰消防」水喉工認曾關水掣 維修後水缸開掣仍無水

．大火前物管傳消防水缸注水相 宏泰董事鍾傑文稱知舊相、不收貨惟無追問

．獨委會代表質疑宏泰董事監督未盡責

．曾稱致電物業主任索「除牌紙」 鍾傑文強調有交談 認9秒通話實屬「miss call」

．獨委會代表質疑鍾傑文監督未盡責 「你聽同事講，同事聽人講」

．中華發展：消防系統宜分階段關 有責任快復常

．中華發展16次申停裝置 合資格人士全沒視察 消防商董事認有責任

．中華發展同意宏業「叫做就做」 如橡皮圖章

．中華發展交85份停裝置申請 報價單註明包辦一年

．多次上交同一文件 消防商認「瞇埋雙眼」違規做



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

