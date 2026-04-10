宏福苑聽證會最新｜消防處助理處長姜世明作證 消防處代表首作供
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）為第十場，在前日（8日）第九場聽證會，屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文被委員會代表律師質疑監督未盡責「你聽同事講，同事聽人講」，另一消防承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基亦同意16次向消防處申停消防系統，合資格人士全沒視察，認同如橡皮圖章，知違規亦「瞇埋雙眼」。今日，負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證，為首次有消防處代表在聽證會作供。宏福苑聽證會最新重點，即時更新。
宏福苑4月10日第十場聽證會重點：
．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證，為聽證會首次有消防處代表作供。
宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光
宏福苑4月8日第九場聽證會重點：
．屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文再次出庭。
．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證。
．「宏泰消防」水喉工認曾關水掣 維修後水缸開掣仍無水
．大火前物管傳消防水缸注水相 宏泰董事鍾傑文稱知舊相、不收貨惟無追問
．獨委會代表質疑宏泰董事監督未盡責
．曾稱致電物業主任索「除牌紙」 鍾傑文強調有交談 認9秒通話實屬「miss call」
．獨委會代表質疑鍾傑文監督未盡責 「你聽同事講，同事聽人講」
．中華發展：消防系統宜分階段關 有責任快復常
．中華發展16次申停裝置 合資格人士全沒視察 消防商董事認有責任
．中華發展同意宏業「叫做就做」 如橡皮圖章
．中華發展交85份停裝置申請 報價單註明包辦一年
．多次上交同一文件 消防商認「瞇埋雙眼」違規做
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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