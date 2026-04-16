宏福苑聽證會．最新｜再有居民作證　屋苑兩外牆維修外判商今作供

撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第十三場聽證會，今日除了再有宏福苑居民以事實證人身份作供外，兩間宏福苑外牆維修外判商、即港鵬工程公司及明旺維修工程公司的負責人亦會作證。宏福苑大火，大部份後樓梯窗戶被打開被指是濃煙攻入樓梯主因，料今日聽證會將觸及走火後樓梯「生口」開洞、有密封窗被改成開洞木窗情況。獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。

宏福苑4月16日第十三場聽證會重點：

．四名宏苑居民作供。
．宏福苑外牆維修外判商之一的港鵬工程公司負責人吳培坤作供。
．宏福苑外牆維修外判商之一的明旺維修工程公司擁有人張明海作供。

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《香港01》宏福苑五級火專頁

2025年11月27日黃昏，即大埔宏福苑五級大火燒了超過28個小時，有單位仍然火光熊熊。（資料圖片/梁鵬威攝）
《香港01》2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（資料圖片/翁鈺輝攝）
宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，周日（4月5日）所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日　大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

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