宏福苑聽證會．最新｜再有居民作證 屋苑兩外牆維修外判商今作供
撰文：陳萃屏 任葆穎
出版：更新：
大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第十三場聽證會，今日除了再有宏福苑居民以事實證人身份作供外，兩間宏福苑外牆維修外判商、即港鵬工程公司及明旺維修工程公司的負責人亦會作證。宏福苑大火，大部份後樓梯窗戶被打開被指是濃煙攻入樓梯主因，料今日聽證會將觸及走火後樓梯「生口」開洞、有密封窗被改成開洞木窗情況。獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑4月16日第十三場聽證會重點：
．四名宏苑居民作供。
．宏福苑外牆維修外判商之一的港鵬工程公司負責人吳培坤作供。
．宏福苑外牆維修外判商之一的明旺維修工程公司擁有人張明海作供。
宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
+2
宏福苑｜社署派表居民評回家心理狀態 專家籲列物品清單親友陪同宏福苑｜居民聯署要求允多次回家執拾、容許限時內多次進出搬運宏福苑大火｜70名居民獲批法援 索償對象或待獨委會調查完才確定宏福苑｜卓永興稱4人上樓等同12小時執拾 告別單位不用太多時間宏福苑｜愛妻捨身救5命葬火海 鰥夫冀回單位告別：叫佢跟住我走宏福苑｜居民指收拾時間不足 冀上樓兩次：唔係發生佢身上梗輕鬆