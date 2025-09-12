HKIS國際學校｜貴族學校平租20萬呎官地　40年來象徵式交租1元

謝霆鋒、陳冠希等藝人的母校香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）發生管理風波，創辦團體美國路德會日前入稟高等法院，控告經營「香港國際學校」的公司Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）違反經營協議。



在這次風波中，更揭露HKIS的財務狀況，美國路德會批評該校以牟利方式辦學，指出截至去年7月31日，HKIS過去5個財政年度累積逾8億元淨經營盈餘、逾24.5億元流動資產，遠超管理和營運一所非牟利學校的合理需求。



既然是「牟利」學校，但為何享有「非牟利」學校的福利？眾所周知，本港非牟利機構一定程度上能獲得政府的費用豁免或資助。《香港01》發現，HKIS透過短期租約向政府租用的一幅約20萬平方呎的官地，近40年來，每年只需象徵式繳交1元租金，實在令人咋舌。



香港國際學校 (HKIS）中學校舍位於大潭紅山道1號。（梁鵬威攝）

美國路德會：HKIS不再是一所非牟利和共融學校

於1966年創辦香港國際學校的美國路德會指，截至去年7月31日，該校過去5個財政年度累積逾8億元淨經營盈餘、逾24.5億元流動資產，儼然成為一所專為少數富豪與特權階層服務的精英學府，不再是一所非牟利和共融的學校。

美國路德會又指，HKIS創校近60年，每年學費非一般普羅大眾的家庭能夠負擔，該校今學年學費連雜費高達31.2萬元，遠超香港月薪中位數，又指校方2019年起出售價值300萬及500萬元債券作為入學優先名額，一般家庭根本難以負擔。

據管理香港國際學校的公司HKISAL財務報告，單計2024財年，學生費用收入為6.75億元。（任葆穎攝）

據地政總署「地理諮詢地圖」顯示，目前地政總署有逾5,000幅土地正以短期租約形式批出租予申請人，用途五花八門，包括停車場、苗圃、康樂場地、私人花園、貨物裝卸和工業用途等。而有些非牟利組織進行非牟利活動可豁免市值租金。

衛星圖可見，逾20萬呎的足球場連同周邊官地，位於香港國際學校校園內。

HKIS香港國際學校足球場。（香港國際學校網站圖片）

平租20萬呎官地 每年僅象徵式交$1

雖然政府沒有公開短租地的承租人，但我們可以從短租地附近的建築物推敲出其承租人身份。是次捲入管理風波的香港國際學校或是「平租官地」其中一員。大潭紅山道中學校舍地皮的業主為HKISAL，大潭校區相鄰土地由1986年獲批至今，約20萬平方呎的官地被興建了足球場，每年僅象徵式交租。

租約可見承租人以「教育用途」由，向政府租借官地，並交象徵式租金——每年1元，並標記著「如要繳付」的字眼，意味著租金可交、可不交。

本土研究社研究員陳劍青認為，該短期租約近40年交每年一元租金，如果是非牟利組織尚算合理，但如果是牟利或私人用途實屬賤租，國際學校牟利情況相當普遍，絕對有條件交一個公平的市值租金。

HKIS學校擁逾28億元財務儲備

雖然香港國際學校是「非牟利」機構，即不以營利為目的，但也不是沒有盈利，HKIS屬於私立學校，以自負盈虧的市場模式運作，每年收取高達逾26萬元的學費，還有建校費、債券等。

若家長申請入讀費用最高的G12年級，申請費、全年學費、建校費、學校債券、購買電腦及雜費等，可能需要準備約334萬元。

《香港01》翻查經營「香港國際學校」的公司HKISAL的財務報告，發現該公司在2024財年的營運盈餘有2.9億元，學費收入有6.75億元，累積發行債券共9.9億元；有28億元財務儲備，另加價值24億元的物業資產。