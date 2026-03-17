何伯何太涉互毆案　兩人不獲批法援　何伯擬認罪何太將受審

因為接受電視台訪問而成為城中熱話的何伯何煊與何太葉秀定，涉去年在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今（17日）於區域法院再訊。何伯庭上表示擬認罪，法官陳廣池把其案件押後至5月6日，以處理其認罪；至於「何太」葉秀定指擬不認罪，法官把其案件押後至2027年2月11日審訊，並預留7天作審訊之用。此外，葉申請更改不准離港的保釋條件，法官聽取陳詞後拒絕其申請。



兩人今未有律師代表，庭上透露他們申請法援均不獲批，兩人亦表示無錢請律師，「何太」更稱想找友人在審訊時代為盤問證人，法官即回應稱不可以。



被告何煊（77歲，退休人士）及葉秀定（44歲，家庭主婦），現各被控一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

「何太」葉秀定稱無錢請律師，要求准由其朋友在庭上盤問證人，法官即回應稱：不可以。（朱棨新攝）

何伯何煊擬認罪，法庭5月處理其程序。(資料圖片/陳曉欣攝)

何伯何煊今向法官稱擬認罪，又表示明白後果，不會後悔。（朱棨新攝）

何伯何太接受電視台訪問後，成了城中熱話。（影片截圖）

何伯稱無錢請律師 確定認罪不後悔

「何伯」何煊庭上指，現時領取綜援，沒有錢請律師。他又指擬承認控罪，並在庭上稱：「自己做錯事。」法官陳廣池指，若他認罪，有機會被判囚，又問他對擬認罪是否不後悔，何塇庭上指知悉後果，亦確定不後悔。

陳官把何煊的案件押後至5月6日，以處理其認罪，陳官又指，若何煊改變答辯意向，則需通知控方和法庭。

何太想找朋友代發言

「何太」葉秀定其後亦稱：「無錢請律師。」但她稱擬不認罪。陳官把葉的審訊排期至2027年2月11日，並將由另一名法官審理。此外，陳官指控方和辯方案情預計分別需要5天和2天，因此預留7天作審訊之用。

葉秀定庭上指，希望由朋友在審訊時代她盤問證人，陳官明言不可以，指其友人在法庭內沒有發言權。此外，葉亦指她才是受害人，認為檢控她不公平和不合理，陳官強調是次提訊，只是處理被告是否有意認罪。

想回內地居住被拒

此外，葉亦指希望返回內地居住，申請更改不准離港的保釋條件。陳官聽取後，拒絕葉的申請。

不少市民今到庭旁聽，而在葉秀定和何煊分別離開法院時，有部份市民以手機拍攝。

案件編號：DCCC 1513/2025