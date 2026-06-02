海皇粥店創辦人蔡汪浩求免補發薪金　官拒酌情令須付16萬賠償

連鎖粥品店海皇粥店去年5月宣布全線結業，創辦人之一的蔡汪浩，早前承認拖欠10名員工合共逾56萬元的薪金，被判罰6.6萬元，要在半年內繳付。案件今（2日）在東區裁判法院再訊，控方申請強制蔡汪浩補發拖欠薪金，但蔡反對，並透露他現時面涉千萬的民事索償，但他現時每月只有2千元的政府津貼，無力支付罰款。暫委裁判官莊靜敏認為，法庭難就僱主經濟狀况酌情，否則會令僱員失去保障，下令蔡須額外賠償逾16萬元。



蔡汪浩早前承認33項傳票控罪，控罪指，他身為海皇國際的董事，沒有在到期日內支付10位僱員於2025年1月1日至4月30日的工資，涉款合共逾56.4萬元，被判罰6.6萬元。

海皇粥店去年5月7日晚突然公布終止全部業務，如所有員工終止僱傭合約，飲食業職工總會5月9日舉行「海皇粥店員工諮詢大會」。（梁鵬威攝）

海皇粥店另一名創辦人蕭楚基，已被高院頒令破產。（朱棨新攝）

案件編號：ESS25263-25328/2025