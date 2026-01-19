海皇粥店創辦人蕭楚基在高院被頒令破產

海皇粥店於去年5月宣布全線結業，粥店其中一名創辦人蕭楚基另於去年遭一間財務公司申請破產。案件今（19日）在高等法院聆訊時，在蕭楚基不反對下，暫委法官林展程頒令他破產。



代表呈請人時捷財務有限公司的律師庭上指，案件早前在聆案官面前處理時，當時蕭楚基有律師代表，其律師口頭表示反對破產呈請，聆案官遂指示蕭楚基存入反對破產呈請的誓章，惟呈請人至今未收到蕭的反對誓章。

海皇粥店創辦人蕭楚基，並無律師代表，親自到高等法院就破產聆訊應訊，且沒有反對破產呈請。（朱棨新攝）

海皇粥店2025年5月7日晚宣布全線七間分店結業。（劉定安攝）

蕭無律師代表 不反對被破產

今日未有律師的蕭楚基庭上確認，不反對被頒令破產，暫委法官林展程遂頒令他破產，呈請人並可取得訟費。

海皇粥店去年全線結業

海皇粥店近年多間分店遭入稟追租，其母公司海皇國際有限公司於去年5月7日公布，終止全部業務，而母公司其後亦遭入稟申請清盤。

另涉欠10員工薪金56.2萬

此外，母公司以及兩名創辦人兼董事蔡汪浩和蕭楚基涉拖欠10名員工的薪金，合共56.2萬元，遭勞工處合共票控99項沒有在到期日內付給工資罪。母公司早前承認所有傳票，被判罰款6.6萬元，蔡和蕭則不認罪，案件押後3月2日作審前覆核。

案件編號：HCB 6388/2025