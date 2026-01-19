海皇粥店認欠付10員工薪酬罰6.6萬　官下令半年內付罰款

本地連鎖粥品店海皇粥店去年5月宣布全線結業，其母公司海皇國際有限公司及兩名創辦人涉拖欠10名員工薪金共逾56萬元，被勞工處票控沒有在到期日內支付工資等共99項傳票。母公司代表早前認罪，被判罰共6.6萬元。公司代表今（19日）表示，需要視乎資產變賣的進度以支付罰款，暫委裁判官莊靜敏指罰款並非優先債項，遂要求被告在半年內繳付。



另兩被告否認控罪3.2作預審

被告海皇國際有限公司、蔡汪浩以及蕭楚基。海皇國際早前承認沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資，和沒有在到期日內付給工資等33項傳票控罪；蔡及蕭則各否認全部控罪，案件將排於3月2日進行審前覆核。

海皇國際有限公司在東區法院承認欠10員工56萬元薪酬，被判罰款6.6萬元。

海皇粥店5月7日突然宣布全線停業，多名員工曾弓弓火遭拖欠薪金、代通知金等款項。（梁鵬威攝）

欠10員工去年首4個月薪酬

控罪指3名被告分別作為僱主，未向僱員黃玉嬋、鄺佩玲、黃海雄、林翠怡、廖和琼、張國華、褚彩鳳、邱定娥、鄧佩玲、張麗珍，支付2025年1月1日至4月30日的工資，款額合共逾56.4萬元。

案件編號：ESS25230-25328/2025