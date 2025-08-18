海皇粥店沙田店被指違租約　業主稱需優惠新租客招損失　追480萬

海皇粥店本年5月宣布全線結業，其位於沙田好運中心的分店的業主稱，他們透露海皇於2024年2月起已拖欠租金，今年4月底更結業交吉。業主稱原定租約至2026年，認為海皇有違租約之嫌。他們為減少損失，向新租客免租金兩個月，亦造成損失，上周五（15日）入稟向海皇追討480萬元。



原告人為The World Reality Limited、All Best Wishes Limted、Him Fook Limited及Chee Sheung Industry&Godown Company Limited；被告人為蔡汪浩及蕭楚基，為海皇國際的董事及租約的擔保人。

海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業。（劉定安攝）

2025年3月續租約

入稟狀指，原告方與海皇國際有限公司有租約協定，將位於好運中心的舖位出租予海皇國際經營粥店，海皇由2023年2月租至2026年2月21日約滿，月租21萬元或營業額的11%作為租金，以較高者為準，每月的第1日繳交，租約期為3年。海皇另外須每月支付冷氣費、宣傳費及管理費等款項。

4月結業後不再佔用單位

但原告指，海皇自2024年2月起已開始拖欠租金、冷氣費等款項，並於2025年4月底起結業，不再佔用該舖位，並把店舖交吉，原告指出店舖並非處於良好狀態，向海皇追討租金等款項共約380萬元。

免新租客兩月租金損失100萬

另外，業主為減低損失，將上述舖位出租於新租戶不二江湖菜，惟首兩個月為新租戶的免租期，由於損失由被告違反租約所導致，故業主再就此向海皇追討上述款項，共約100萬元。

案件編號：HCA1515/2025